Paul Smith の特別ラインイギリス製高級生地を使用した

Woven in Englandのレアなセットアップになります。ジャケットはダブルブレストです。定価165000円(税込)

生地はBower Roebuckのウールシルクで、ハリ感のあるドライなものです。柄はハウンドトゥースにオレンジのペーンが入っており非常にお洒落です。

パンツは4.5cm幅のダブルに仕立ててあります。

自宅で一度試着したのみで、仕立て糸も解いておらず新品同様の極上品です。

生地 ウール95% シルク5%

サイズ

ジャケット 肩幅41cm 身幅45cm 袖丈60cm 着丈77cm

パンツ ウエスト76cm 裾丈74cm

着用機会が無く、タンス整理のため出品します。

季節感···春

素材···ウール

柄・デザイン···チェック

カラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 未使用に近い

Paul Smith の特別ラインイギリス製高級生地を使用したWoven in Englandのレアなセットアップになります。ジャケットはダブルブレストです。定価165000円(税込)生地はBower Roebuckのウールシルクで、ハリ感のあるドライなものです。柄はハウンドトゥースにオレンジのペーンが入っており非常にお洒落です。パンツは4.5cm幅のダブルに仕立ててあります。自宅で一度試着したのみで、仕立て糸も解いておらず新品同様の極上品です。生地 ウール95% シルク5%サイズ ジャケット 肩幅41cm 身幅45cm 袖丈60cm 着丈77cmパンツ ウエスト76cm 裾丈74cm着用機会が無く、タンス整理のため出品します。季節感···春素材···ウール柄・デザイン···チェックカラー···グレー

