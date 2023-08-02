2022人気No.1の Galaxy Samsung Note10+ 　海外版シムフリー デュアルSIM スマートフォン本体

Samsung Galaxy Note10+ デュアルsim

iPhone12 Pro Max 512GB SIMフリー

海外版シムフリーオーラグロー

iPhone X 64 GB SIMフリー シルバー



iPhone8 64GB SIMフリー グレイ ★BT90％★ ランクC

サブ機として使用していました

※7日中まで※iPhone 11 イエロー 256GB SIMロック解除済み

希少なシム2枚入るデュアルシム対応です

1 / 5 iPhone SE (第3世代) ミッドナイト 64 GB アップル

ディスプレイ、バックパネルは左上の方に擦り傷が有ります

【先着順⭐︎SIM解除済・動作問題なし】iPhone11Pro 64GB

縁は多少擦り傷が有ります、画像で確認お願い致します

＊TCL 10 L クリスタルホワイト＊ ◆ROM128GB/◆RAM6GB

左下の赤丸の所に変色が有りますが操作上問題ありません

au Xperia AceⅢ 64GB グレー SOG08



SIMフリー iPhone 12 mini 64GB ブラック

Android 12

【お値下げ】iPhone SE Silver 128 GB Softbank



Xiaomi Mi9 アルミニウムケース付き eurom導入済み

プロセッサー: Octa Core / 2.8 GHz, 2.4 GHz, 1.7 GHz / 7nm 64-bit / Qualcomm Snapdragon 855

Apple iPhone8 64GB MQ792J/A au



iPhone Xs SILVER 64 GB SIMフリー

メモリー: 内蔵: 256 GB or 512 GB / RAM: 12 GB / 最大スロット容量: 1 TB

iPhone 11 イエロー 128 GB docomo



doraemon様専用 huawei mate 20 pro simフリー

ディスプレイ: 6.8" / Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O display / 解像度: 3040 x 1440 pixels / 498 ppi

【チョコ様専用】iPhone SE 第2世代 64GB SIMフリー



カイト様専用ページ Redmi Note 10T

カメラ: 16 MP, 12 MP, 12 MP, VGA / F2.2, F1.5/F2.4, F2.1 / Dual OIS / 2PD AF / 動画: 4K UHD / フロント: 10 MP, 2PD AF, F2.2

iphone8



美品 海外版 iPhone SE SIMフリー iPhoneSE 完動品

ネットワーク: 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/34/38/39/40/41 / 3G Band 1/2/5/8/34/39 / GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Pixel4a



iPhone11 イエロー 128GB

SIMカード: タイプ: nano-SIM / スロット: ハイブリッドデュアルSIM（オプション：microSD）

iPhone11 ホワイト ６４GB



iPhone14 pro max 512gb deep purple 本体

ワイヤレス: Bluetooth: 5.0 / Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz & 5 GHz / VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, ANT+ / NFC

iPhone 8 Silver 64 GB 本体のみ



Nothing Phone (1) 256GB RAM 8GB

接触: USB Type-C

Apple iPhone 12mini 64GB ブラックSIMフリー 開封済



Google Pixel 6 Pro SIM フリー・スタンド・ケースセット

GPS種類: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

iPhone XR Coral 256 GB docomo simフリー



iPhone 11 pro 256 gb baterai 93

センサー: 加速度計、気圧計、超音波指紋、地磁気、ジャイロ、ホールセンサー、近接センサー、RGBライト

S まとめ割 iPhone SE2 ホワイト 64 GB SIMフリー 本体



【さな様専用】Apple iPhone 11 128GB SIMフリー パープル

スタイラス： BLE Sペン（ジャイロセンサーと加速度センサーを含む6軸センサー）

GALAXYS23



らくらくホン F-01M docomo

本体のみの出品です

商品の情報 ブランド サムスン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Samsung Galaxy Note10+ デュアルsim海外版シムフリーオーラグローサブ機として使用していました希少なシム2枚入るデュアルシム対応ですディスプレイ、バックパネルは左上の方に擦り傷が有ります縁は多少擦り傷が有ります、画像で確認お願い致します左下の赤丸の所に変色が有りますが操作上問題ありませんAndroid 12プロセッサー: Octa Core / 2.8 GHz, 2.4 GHz, 1.7 GHz / 7nm 64-bit / Qualcomm Snapdragon 855メモリー: 内蔵: 256 GB or 512 GB / RAM: 12 GB / 最大スロット容量: 1 TBディスプレイ: 6.8" / Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O display / 解像度: 3040 x 1440 pixels / 498 ppiカメラ: 16 MP, 12 MP, 12 MP, VGA / F2.2, F1.5/F2.4, F2.1 / Dual OIS / 2PD AF / 動画: 4K UHD / フロント: 10 MP, 2PD AF, F2.2ネットワーク: 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/34/38/39/40/41 / 3G Band 1/2/5/8/34/39 / GSM: 850/900/1800/1900 MHzSIMカード: タイプ: nano-SIM / スロット: ハイブリッドデュアルSIM（オプション：microSD）ワイヤレス: Bluetooth: 5.0 / Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz & 5 GHz / VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, ANT+ / NFC接触: USB Type-CGPS種類: GPS, Glonass, BeiDou, Galileoセンサー: 加速度計、気圧計、超音波指紋、地磁気、ジャイロ、ホールセンサー、近接センサー、RGBライトスタイラス： BLE Sペン（ジャイロセンサーと加速度センサーを含む6軸センサー）本体のみの出品です

商品の情報 ブランド サムスン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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