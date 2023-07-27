大人気の 美品　クリスチャンディオールハイヒール　パンプス　レディース靴　23.5 赤 ハイヒール/パンプス

値下げ

Roberta di Camerino パンプス

18800→16800

フルラ FURLA BLOCK DECOLLETE T.6 （ブラック）



クリスチャンルブタン DECOLLETE 544 パンプス 36 23.0cm

定価の2割以下

＜MAISON MARGIELA＞「タビ」バレエシューズ カーフスキン35

お買い得です❣️

マノロブラニクハンギシ☆ネイビーパンプス美品39.5



miu miuパンプス 38サイズ(24.5-25.0㎝)

クリスチャンディオールハイヒール

新品・未使用 プラダ シューズ シンセシス ブラック レディース

レディース靴

Sergio Rossi ハイヒール

Diorハイヒール 靴

GUCCI グッチ バンブー スエード パンプス ブラウン 23..5cm



使用頻度低 アルマーニ スエードパンプス グレー パンプス

デパートにて購入

サルヴァトーレフェラガモ レディース レザー ポインテッドトゥ ヒール パンプス



※つき様専用※マノロブラニク キャロリンand エルメススクエアプレート

◉定価 100.000円前後

美品♡ダイアナ、パンプス、花柄刺繍、ウェディング、



ペリーコ PELLICO ベージュパンプス パンプス TAXI（タキシー）

◉サイズ 36.5

puma アレキサンダーマックイーン

23.5〜24相当

セルジオロッシ sergio rossi パンプス ヒール 靴



COLE HAAN パイソン柄オープントゥ ウェッジパンプス

MADE IN ITALY

新品そっくりさん⭐ ヴァレンティノガラヴァーニ ワンスタッズパンプス 37

イタリア製

MM6 Maison Margela パンプス 白

ヒール部分のデザインがとても素敵です♡

RABOKIGOSHIworks定番バックバンド

上品で高級感があります❣️

Gianvito Rossi サンダル



美品✨シャネル ココマーク ニュートラベル マトラッセ ヒール 38 25cm

◉色 派手すぎず、綺麗な赤です

【ERI様専用】clastellar CROSS SQUARE PUMPS



ルブタンChristian Loubutin フラットシューズ 36 美品

◉状態 着用回数が少なめ

fff様専用

目立つ傷や汚れはありません

*＊...sea green ...＊*様専用 ダイアナ他 合計4足セット

6枚目の写真に一箇所小さなスレ

サルヴァトーレフェラガモ ヴァラ パンプス 6C ダークブラウン

目立ちはしません

Ferragamo☆バレエシューズ☆5 C☆リボン

全体的には使用感が少なく、綺麗だと思います❣️

MALONE フラットパンプス ポインテッドトゥ 23cm イタリア製



美品✨【トッズ】ローファー 革靴 ネイビー オールレザー 24.5cm 本革

◉自宅保管の中古品につき、入念にチェックはしておりますが、見落としの小さな傷、汚れなどの場合もございますので、細かいところを気にされる方のご購入はお控え下さい

クリスチャンルブタン サイズ37 エナメル ベージュ パンプス

完璧をお求めの方は正規店で新品のご購入をお勧め致します

【極美品】ルブタン 35 豹柄パンプス

［小さなことは気にならないよ♡］という方にお譲りできたらと思います(^^)

ディオール/ パンプス レディース 24.5cm



屋外用介護靴 むくみ・外反母趾対応

◉注意点

ティーイナバ t.inaba パンプス ２０３８ ２２.５㎝ グレー

状態をよくご確認の上、納得の上ご購入下さい

GUCCI グッチバンブーレザーパンプス

プロフィールにご購入に当たっての注意事項を書いてますので、トラブルを避ける為、必ずお読み下さい❣️

【美品】CHANEL パール付きパンプス



クリスチャンルブタン♡グリッターパンプス♡22.5㎝

他にも

【美品】Dolce&Gabbana ドルチェアンドガッバーナ デニムパンプス

パーリーゲイツ 、マスターバニー

クリスチャンルブタン オープントゥヒール

キャロウェイ

【新品未使用】ファビオルスコーニ サンダル

バーバリー GUCCI

Christian louboutin オープントゥパンプス 36.5 ブラック

モンクレール…

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

値下げ18800→16800定価の2割以下お買い得です❣️クリスチャンディオールハイヒールレディース靴Diorハイヒール 靴デパートにて購入◉定価 100.000円前後◉サイズ 36.523.5〜24相当MADE IN ITALYイタリア製ヒール部分のデザインがとても素敵です♡上品で高級感があります❣️◉色 派手すぎず、綺麗な赤です◉状態 着用回数が少なめ目立つ傷や汚れはありません6枚目の写真に一箇所小さなスレ目立ちはしません全体的には使用感が少なく、綺麗だと思います❣️◉自宅保管の中古品につき、入念にチェックはしておりますが、見落としの小さな傷、汚れなどの場合もございますので、細かいところを気にされる方のご購入はお控え下さい完璧をお求めの方は正規店で新品のご購入をお勧め致します［小さなことは気にならないよ♡］という方にお譲りできたらと思います(^^)◉注意点状態をよくご確認の上、納得の上ご購入下さいプロフィールにご購入に当たっての注意事項を書いてますので、トラブルを避ける為、必ずお読み下さい❣️他にもパーリーゲイツ 、マスターバニーキャロウェイバーバリー GUCCIモンクレール…

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メゾン マルジェラ 足袋ローファー パンプス パテント 黒 37、5新品同様!エルメス オープントゥ パンプス パテントカーフ22.5㎝22.5cm CHANEL パンプス サンダル ミュール ココマーク 35ロンシャン エナメル ハイヒール 赤 ローズピンク イタリア製【美品】バッジェリーミシュカ ロイヤルブルー サテン生地シューズ ブライダルシューズセール 美品 プラダ ヒール 37.5ウェディングシューズ DIANA