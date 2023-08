品質保証 asics　アシックス　ハイドロCD 競泳水着　P2　超激レア 水着ワンピース

お値下げ不可。

アシックスが水泳事業から完全撤退する為、

二度と生産されることはないレアなお品になってしまいました。

サイズ L

カラー ホワイト✕ピンク

画像で分かると思いますが、既にハンガーが透けています。

信じられないくらい透けるので、公共の場では使えないと思います。クロッチもカットされているので、プライベート使いをオススメします。

ロゴにややひび割れが見られますが、まだまだ状態良好だと思います。

元々、伸縮性はあまりありません。

タグや箱はありません。

以前の所有者が2〜3数回着用済みとの事。

ホームクリーニング済み。

あくまで素人検品のため、予めご了承下さい。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

