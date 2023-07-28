【クーポン対象外】 iPad Magfit Pro USB-Cハブ兼用アルミスタンド 11インチ用 その他

Magfit 磁気タブレットハブスタンド iPad Pro M1用 10-in-1USB Cハブドッキングステーションです。付属品は本体のみです。定価4万2000円。

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[Magfitの最初の磁気スタンドハブ2イン1] 強力なマグネット内蔵スタンドパネルは、11インチのiPad Pro2018/2020/2021&2020iPad Air 4を安定させ、完璧に固定します。スタンドベースはUSB Cハブで、より多くの仕事やゲームの可能性を素早く拡張し、手を取りません。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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