2022新入荷 Jacquard Denim Baseball Jersey Gジャン/デニムジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LOUIS VUITTON SupremeJacquard Denim Baseball Jerseysize L数回着用の美品です。ポップアップストアにて購入コレクションにしておりましたが、増え過ぎたので断捨離しております。複数お求め下さればお値引きもしやすいので是非コメントにて下さい。☆注意事項☆•こちらの商品はあくまでも個人の趣味であり個人保管になりますのでNC、NRでお願い致します。中古品にご理解のある方のご購入をお願いします。また、素人検品のため抜けがある可能性があること予めご理解をお願いします。気になる箇所はあらかじめコメント欄にてご質問ください。•コメント欄でやり取り中でも、即購入のかた優先になります。•まとめ購入して下さる方はお値引き致します。非常識な値引き交渉は対応できません。•お取り置きは基本的にはお受けできません。どうしてもという方は3日以内であれば可能です。LOUIS VUITTON ルイヴィトン ヴィトン Supreme シュプリーム 17fw 17aw ポップアップストア限定 希少 baseball ベースボールシャツ ルイヴィトン Supreme

