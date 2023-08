ESSENTIALS FEAR OF GODのPuffer Down JacketのカラーはBLACKのSサイズです。

SSENSEで購入しました。

購入履歴のスクショ画像も載せています。

●カラー:BLACK

●サイズ:S

着丈67cm

身幅65cm

肩幅63cm

袖丈59cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●付属品:画像に写っているものが全てです。

●状態:新品未使用。

FAITH CONNEXION

SUPREME

JUNKMANIA

heron preston

fear of god

FOG essentials

TRAVIS SCOTT

CACTUS JACK

yeezy season

calabasas

off-white

MARCELO BURLON

VETEMENTS

mlvince

patriot

KSUBI

palm angels

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

