1920s~

antique

約100年前のドレスシャツ

きめ細かなコットンブロード

パープル×ホワイトの繊細な織柄

古いシャツならではの非常に手の込んだ生地

シルクの様な光沢のある素晴らしい生地感です。

現代にマッチするサイズ感と配色

この年代のドレスシャツで

ここまで大きいサイズは殆ど出てきません。

市場でも見られない非常に希少な一着です。

size

length (着丈):93cm

shoulder width (肩幅):46cm pit to pit (身幅):66cm

sleeve length (袖丈):67cm

状態

画像の様な小穴、汚れが数カ所ございます。

味と捉えられる方のみご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 全体的に状態が悪い

