今季一番 H⭐︎S 噴上様専用　宇宙兄弟　ブライアンフィギア コミック/アニメ

ブライアン人形1666体限定!!(31巻限定版記念セット)

宇宙兄弟 ブライアンのフィギュア

実家の兄弟が持っていましたが、いらないとの事で、自分も興味が無いので宇宙兄弟が好きな方が持ってた方がいいと思い出品致します。

未開封、新品です。

箱越での確認ですが、焼け等は確認できません。

そのほか状態については写真にてご確認ください。

当方、たばこ、ペットいません。

プチプチで包み、箱に入れて発送いたします。

[商品概要]

パッケージ:H250mm×W158mm×D150mm

本体:約H196mm×W96mm×D77mm

重さ:約450g

素材:PVC製

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

