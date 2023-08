G-1306-T

☆シャワーやお風呂場でも使える電動ブラシ☆2階段スピード☆タイマー機能♪



★新品未使用品♪❤

★送料無料・迅速発送♪❤

★ハイスペック・ハイエンドな最新最先端モデル&デザイン♪❤

★バイブレーション機能付き♪❤

★2階段のスピード調節が可能♪❤

★防水仕様でお風呂場で使える♪❤

★10分タイマー機能付き♪❤

※※出品価格よりお値下げ不可・質問などは商品説明&プロフィール必読の上コメント願います※※

※※商品タイトル・商品説明・実物写真を含めた商品画像の無断転載や真似をされている事がございますが、無断転載等による偽物及び粗悪品にはご注意くださいませ※※

【バイブレーション機能付き】

バイブ付きの電動ブラシレッド版が登場しました。ハンドテクニックから学んだ3D技術を採用。電動ブラシは4つローラがあり、1つのローラには21個接触点がついております。合計84個接触点があります。

【2階段のスピード調節が可能】

電源ボタンを押して、L(Low:低速)とH(High:高速)の2階段にスピードを切り替えできます。電源ボタンを長押しすると電源がOFFになります。Mボタンを押すと、バイブの有無を操作できます。

【IPX7相当防水仕様】

シャワーやお風呂場でも使えるIPX7相当の防水仕様で、お風呂に入りながら使えます。USB充電式なので、海外の出張先や旅先で使用可能、1回フル充電が約2時間、使用時間約1時間です。ご使用の回転スピードやモードタイプ、室温などによって、使用可能時間が異なります。

【10分タイマー機能付き】

10分タイマー設定ができます。年齢を問わず色んな世代の方に使用していただけます。

4つのローラが取り外しでき、水洗いできます。

【商品梱包内容】

電動ブラシ×1個、専用充電スタンド×1個、USB線×1本、日本語取り扱い説明書×1冊です。商品本体寸法:約150×110×130mmで、本体重量約320gです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

