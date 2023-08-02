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大人の上質 F.A.T BLOSSOGAN 花柄　シャツ　カーディガン シャツ

商品の説明

F.A.T
JAPAN BLUE ネガティブデニム アロハ
サイズ… TITCH (画像6枚目、サイズ表あり)
LAD MUSICIAN シャツ
カラー···ホワイト
新品未使用 ロングシャツ SLEEVELESS LONG SHIRT
袖丈···長袖
WACKO MARIA ワコマリア 20SS タイガーSHIRT
柄・デザイン···花柄
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希少【日本製】キャピタル / 麻100% キングシャツ ボウタイデザイン
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visvim ELLERY SHIRT S/S

MAATEE&SONS シャツ ELIZABETH 柿乃葉限定
Quality: ポリエステルクロス
LAD MUSICIAN Big Shirt ラッドミュージシャン　長袖シャツ
Composition: ポリエステル100%

DRIES VAN NOTEN ドリスヴァンノッテン チェックシャツ 46

商品の情報

商品のサイズM
ブランドエフエーティー
商品の状態新品、未使用

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F.A.Tサイズ… TITCH (画像6枚目、サイズ表あり)カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···花柄独特なドレープ感が特徴のゴブランプリント素材を使用したスナップカーディガン。肩幅やアーム周りなどを大振りにすることで、デニムジャケットやシャツとは異なるリラックススタイルを演出してくれる。フロント・カフスのソリッドなスナップボタンがクリーンな印象の仕上がりに。ポケット横のブランドネームが程よいアクセントに。Quality: ポリエステルクロスComposition: ポリエステル100%

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商品のサイズM
ブランドエフエーティー
商品の状態新品、未使用

大人の上質 F.A.T BLOSSOGAN 花柄　シャツ　カーディガン シャツ

29分钟前

大人の上質 F.A.T BLOSSOGAN 花柄　シャツ　カーディガン シャツ

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