ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

carhartt カーハート デトロイト ジャケット 90s ダークブラウン

購入前に必ずプロフィールの【重要事項】をお読みください。

1980年代のカーハートのアクティブジャケットになります。アメリカ製です。

生地はダック生地、内側は白のサーマルです。

ステッチは2本針になります。

ジッパーはCARHARTT刻印のYKKです。

89年製の100周年記念モデルです。タグから88年製かと思います。

品番はJR106です。

表記サイズはMEDです。

全体的に生地の状態は良好です。

目立つダメージや汚れはありません。

右袖のリブ付け根のダック生地に擦れによる小さなダメージがあります。

内側のサーマル生地に細かな擦れがあります。

ジッパーやドローコードに不具合はありません。

画像にて判断願います。

実寸 平置き

肩幅 約47cm

身幅 約58cm

着丈 約65cm

袖丈 約65cm

フード縦幅 33cm

フード横幅 23cm

#ハロー出品カーハート

#ハロー出品ワーク

#ハロー出品80s•90s•00s

#ハロー出品【Mサイズ】

即購入OKです。ご質問ありましたらコメントにてお願い致します。

値引きは今のところ不可です。すみません。

価格を不定期に見直しております。価格を上げる場合もございますので、ご了承下さい。

小さなダメージや汚れ等の見落とし、製造段階で作りが雑な箇所等あるかもしれません。中古品、アメリカ製、古着、ヴィンテージ(ビンテージ)衣料にご理解のある方、ご納得の上で購入して下さい。

会社員のため、コメントの返信や発送が遅れる場合がございます。

また、仕事の関係で出張等の移動がありますので、出品の公開停止と再開を繰り返すことがあります。

着画の要望にはお応えできませんので、ご了承下さい。

丁寧な対応を心掛けます。

宜しくお願い致します。

Active jacket Parka Hoodie パーカー フーディ フード ダック地 ワークジャケット ジャケット ダブルステッチ ワーク アウトドア キャンプ ブラウンダック 茶 80年代 90年代 80s 90sユニオンメイド UNON MADE 米国製 MADE IN USA

#ハロー出品古着

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

