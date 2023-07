桐島カレン

コットンギャザーワンピースです。

お色はブルー

インドのブロックプリントで花柄が施された軽やかなコットン素材のフラワープリントのロングワンピース、1番人気で即完売したブルーです。

贅沢なギャザーから広がる余裕のあるシルエットがエレガント。

インナーパンツやデニムと合わせたり、カーディガンを重ねたり着まわしのきくアイテムです。

袖のポンポンが両側とれてありません。ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。

サイズ M

着丈 96cm

身幅 (脇下) 68cm

裄丈 (背中中心〜袖先) 52cm 程度

らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハウスオブロータス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

桐島カレンHOUSE OF LOTUS ハウスオブロータスコットンギャザーワンピースです。お色はブルーインドのブロックプリントで花柄が施された軽やかなコットン素材のフラワープリントのロングワンピース、1番人気で即完売したブルーです。贅沢なギャザーから広がる余裕のあるシルエットがエレガント。インナーパンツやデニムと合わせたり、カーディガンを重ねたり着まわしのきくアイテムです。袖のポンポンが両側とれてありません。ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。サイズ M着丈 96cm身幅 (脇下) 68cm裄丈 (背中中心〜袖先) 52cm 程度らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。

