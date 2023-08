パンツ丈···フルレングス

キャプテンサンシャイン グルカトラウザーズ

柄・デザイン···無地

素材···コットン

シルエット···テーパード

センタープレス···センタープレスあり

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

ウェスト 78cm

股上 30cm

股下 69cm

裾幅 18cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナトミカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

