◽︎サイズ 140×200cm

◽︎品質 毛羽部分:絹100% 天然繊維

◽︎日本製 抗菌防臭加工:繊維上の菌の増殖を抑制、防臭効果を示します

▪︎シルク毛布▪︎

なめらかな肌ざわり、美しい光沢をもち、繊維の女王と言われています。通気性、弾力性、吸湿性、保温性、放湿性に優れ、肌に優しく、静電気が起きにくく、ホコリやチリを寄せ付けないためアレルギー体質の方にも安心です。

▶︎未使用品です。出品にあたり検品をいたしましたが、目立ったほつれや破れ、シミ等はございませんでした。

添付画像⑥のように、箱に収納されていた際の折りジワが多少ございます。

添付画像⑦のように、うっすら黒い点がみられますがこちらは天然の繭糟(まゆかす)で、品質には問題がないようです。

自宅保管品、素人検品であることをご了承の上ご購入ください。

▶︎匿名配送メルカリ便、送料込みのお値段です!

箱なし、防水梱包をして郵送いたします。

09D12

