【全商品オープニング価格 特別価格】 CR-Scan Creality Lizard 標準セット 3Dスキャナー PC周辺機器

1年前に新品購入自分のPCスキルが未熟だったためすぐに押し入れ収納し使ってませんでした先日、久々に起動しましたが問題なく作動します今は違う方法で入力してますもう使わないので出品します必要な方がいらっしゃいましたら中古品のご理解の上ご購入をお待ちしています尚、個別の値下げ交渉には対応しかねます徐々に値下げしますので待てる方はよろしくおねがいします標準セット内容(画像に写ってるものが全てです)・スキャナー本体・保護シリコンカバー・USBメモリ・取扱説明書・電源ケーブル・切り替えプラグ・デバイスケーブル以下、メーカーHPより工業デザインも直接応用可能!最小0.05mmの超高精度本物そっくりの3Dモデルを簡単生成!車の部品をスキャンし3Dプリントアウトしたらそのまま元の部品の代わりに使うことが可能!諦めていた手に入らないパーツをあなたの手で復活させることが出来ます。 ペットや人の顔もスキャン可能!安全な近赤外線光源を採用したため人やペットを直接スキャンしても安心。近赤外線不可視の光源を使用しているため人体やペットを直接スキャンしても安心。安全な光源と高精度な仕様で鼻や唇顔のシワまで本人そっくりに再現できあの人そっくりのフィギュアを作って憧れのヒーローに変身させましょう! 簡単なデータ処理ですぐに3Dモデルを作成!CR-SCAN lizardは超高精度と0.1mm-0.2mmの点群データ間隔に合わせて花瓶などの細かな模様や花柄まで忠実に再現できます。

