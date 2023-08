高評価なギフト WTAPS LOW PROFILE CAP POLY TWILL NEWERA キャップ

希少なXLサイズです。

21AW WTAPS

NEIGHBORHOOD LOGO PRINT MESH CAP WTAPS

212NENED-HT01

59FIFTY LOW PROFILE /

CAP / POLY. TWILL. NEWERA®

カラー NAVY ネイビー

サイズ 04 Xlarge

1回のみ着用の美品

付属品完備

注意事項

未使用に近いとさせていただいておりますが、

①シールは剥がしており、袋に貼り付けております。

②サイズが大きかった為、ニューエラのサイズ調整テープを内側に貼っております。必要に応じ剥がして使用をお願いします。

上記2点のご確認をお願い致します。

高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御(UPF50+)を持った高機能素材であるNEW ERA®オリジナルのポリエステルツイルを使用したボールキャップ。低めのクラウンとプレカーブ仕様のバイザーが特徴。フロントパネルにWTの刺繍、バックにWTAPS®ロゴとGPSを刺繍。サイズ展開はNEW ERA®の基準で4パターン製作。

FABRIC : POLYESTER 100%

MATERIAL : COTTON, POLYETHYLENE, POLYESTER

商品の情報 ブランド ダブルタップス 商品の状態 未使用に近い

