日本を代表する『CITIZEN』の大人気モデル

《Eco-Drive》プロマスター ツノクロノです!

ボタンが角のように見えることから

『ツノクロノ』の愛称を持ち

大胆で知的なクロノグラフデザイン!

プロマスターの名のもと、過酷な環境下にも

耐えうるプロフェッショナルウォッチです!

ソーラーパネル内蔵で手間とお金がかかる

電池交換が要りません!

★定価109,000円!

★【海外限定モデル】

★安心のMade in Japan

おそらくすぐに売れてしまうため気になる方はお早めにお買い求めください。

♫他にもお得な商品を出品しています♫

↓ ↓ 商品ページ↓ ↓

#激レアウォッチお得_ALL

#激レアウォッチお得_メンズ

■商品詳細■

【状態】 新品未使用

【ブランド】 シチズン-CITIZEN

【ムーブメント】 高性能ソーラー

【定価】 約109,000円

【ケース直径】 約43mm (リューズ抜き)

【ケース厚み】約15mm

【腕周り】 最大200mm

【防水】 200m

【バンド素材】 ステンレススチール

【付属】時計本体、専用BOX、タグ

★説明書の付属しておりませんが

公式HPにて取扱説明書が見れます!

《お得な展示品!》

店舗にて展示していたので

ベルトに薄くキズがあります。

ただ、気にしないよ!という方には

誰も腕に巻いていない新品・未使用ですので超お買い得です!!

■あんしん返金保証■

※ 商品到着後、5日以内にご連絡下さい。※

『動かない』『破損』などの初期不良は

『全額返金』対応させて頂きます!

送料や振込手数料も当方で負担致しますので、

ご安心してご購入いただけます。

♫他にもお得な商品を出品しています♫

↓ ↓ 商品ページ↓ ↓

#激レアウォッチお得_ALL

#激レアウォッチお得_メンズ

日本を代表する『CITIZEN』の大人気モデル《Eco-Drive》プロマスター ツノクロノです!ボタンが角のように見えることから『ツノクロノ』の愛称を持ち大胆で知的なクロノグラフデザイン!プロマスターの名のもと、過酷な環境下にも耐えうるプロフェッショナルウォッチです!ソーラーパネル内蔵で手間とお金がかかる電池交換が要りません!★定価109,000円!★【海外限定モデル】★安心のMade in Japanおそらくすぐに売れてしまうため気になる方はお早めにお買い求めください。♫他にもお得な商品を出品しています♫ ↓ ↓ 商品ページ↓ ↓ #激レアウォッチお得_ALL#激レアウォッチお得_メンズ■商品詳細■【状態】 新品未使用【ブランド】 シチズン-CITIZEN【ムーブメント】 高性能ソーラー【定価】 約109,000円【ケース直径】 約43mm (リューズ抜き)【ケース厚み】約15mm【腕周り】 最大200mm【防水】 200m 【バンド素材】 ステンレススチール【付属】時計本体、専用BOX、タグ★説明書の付属しておりませんが公式HPにて取扱説明書が見れます!《お得な展示品!》 店舗にて展示していたのでベルトに薄くキズがあります。ただ、気にしないよ!という方には誰も腕に巻いていない新品・未使用ですので超お買い得です!!■あんしん返金保証■※ 商品到着後、5日以内にご連絡下さい。※『動かない』『破損』などの初期不良は『全額返金』対応させて頂きます!送料や振込手数料も当方で負担致しますので、ご安心してご購入いただけます。♫他にもお得な商品を出品しています♫ ↓ ↓ 商品ページ↓ ↓ #激レアウォッチお得_ALL#激レアウォッチお得_メンズs34k260.115 (E210)

