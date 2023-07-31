最も優遇の mi-ko315様専用 サングラス/メガネ

A.D.S.R. BONA01 ブラウン

【final値引き 値段元に戻します】ADSR エーディーエスアール

定価23.100円

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付属品は全て揃っています。

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☑︎テンプルが緩んでる

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お店に持って行くか、道具を持っていればキツくなると思われます。

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USEDのため、ご理解のある方のご購入お待ちしております(*^ω^*)

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レンズカラー···ブラウン

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フレームカラー···ブラック

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種類···サングラス

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レンズ特徴···度なし

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商品の情報 ブランド エーディーエスアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

A.D.S.R. BONA01 ブラウン定価23.100円2020年5月に購入し大切に使用していましたが他のサングラスを購入したため出品いたします。付属品は全て揃っています。☑︎鼻あての縁が色落ち☑︎テンプルが緩んでるテンプルは壊れたりしたら嫌で直してませんお店に持って行くか、道具を持っていればキツくなると思われます。他、目立った傷や汚れは見受けられませんがUSEDのため、ご理解のある方のご購入お待ちしております(*^ω^*)レンズカラー···ブラウンフレームカラー···ブラック種類···サングラスレンズ特徴···度なし#adsr #平野紫耀

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