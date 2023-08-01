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独創的 balance new MR GL 993 スニーカー

商品の説明

ニューバランス mr 993 gl
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型番/MR993GL
ラフシモンズ：CYLON 21　スニーカー　ブラック/イエロー　41

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製造年月日/2022年14週目
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サイズ/26.5㎝
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商品の情報

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ブランドニューバランス
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商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態未使用に近い

独創的 balance new MR GL 993 スニーカー

1分钟前

独創的 balance new MR GL 993 スニーカー

¥39,000 ¥22,230

(税込) 送料込み
8
13
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
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    4. balance new MR GL 993
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

0d20c5597c40

 1543

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

0d20c5597c40
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