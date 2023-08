一度外で履きました。

JORDAN CP3 XI クリスポール 11 バッシュ 28cm

あくまでも一度履いてるため新品を求めている方はご遠慮ください。

エアジョーダン 1 MID

除菌済みです。

ルイヴィトン メンズ スニーカー 9ハーフ 28.5cm



ナイキ SB ダンク LOW x Concepts オレンジロブスター

目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも素人目の検品なので見落としがある場合があります。

廃盤 nike ナイキ エアマックス air max 270 ホワイト白 8.5

中古品のため、返品やクレームは一切受け付けません。

エアズーム マックスフライ モアテンポアップ



asics×kiko kostadinov UB4-S Gel-1130



New Balance U990TA4 V4 us10.5(28.5cm)



ナイキ エアジョーダン3 レトロ SE "アニマルインスティンクト2.0"



完売モデル【♕新品✨レア】ナイキ エアヴェイパーマックス フライニット MOC



ムニックフットサルシューズ



新品未使用✨希少サイズ CHANEL ココマークスニーカー 43



スタンスミス スウェード

・色:ダークチョコレート

NIKE AIR FORCE 1 OFF WHITE ナイキ エア フォース 1

・定価:22,000円

新品★PSG×AIR JORDAN★MA2★パリサンジェルマン×エアジョーダン

厳選された素材を使い、国内の工場で生産する匠の技が光るPUMAの最高峰「MADE IN JAPAN」。

ナイキ エアジョーダン1 LOW G

今回のSUEDE VTG MIJ WRSのアッパーは全て北米産のキップベロア原皮を使用。毛足が長く、毛羽が荒々しいことが特徴で、ヨーロッパ原皮よりも毛足、毛羽の個体差が大きく、天然皮革らしい仕上がりとなっている。

三つ巴の雷様専用!! ナイキ Nike Air Huarache Gripp

国内随一のスエード生産のノウハウを持った姫路のタンナーによって国内で丁寧にオイル仕上げをしているため、オイルのムラ感、濡れ感を楽しむことができ、オイルを入れている為、革自体に表面撥水機能があり、スウェードのデザインそのままに機能性にも優れたMADE IN JAPANに仕上がっている。

コンバースアディクト 即完品 ブラックレザー 26.5 新品未使用

またフォームストリップには64クロスを使用。コットン素材とナイロン素材の特徴をあわせ持ち、コットンよりも通気性がよくナイロンに比べて耐摩耗性に優れている。水分を吸収すると繊維が膨張して撥水製が出るためオイルベロアとの相性も抜群である。

ナイキ AIR TAILWIND97 イエローボルドー

オイルベロア、64クロスなど特徴的な素材を採用していることにより裁断、成型が極めて難しく、オイルベロアは1枚の革の中でも色ムラ、毛羽の個体差が大きいため、レザーを何度も製作しなおし、革の特徴を活かしつつ靴として違和感がないように慎重に裁断縫製されている。

新品未使用 アディダス イージーブースト350 V2 ベルーガ

また、レザーにオイルが含まれていることにより、つり込みの微妙な力加減で色が変わってしまうため、仕上がった素材の風合いが損なわれないようコンディションを維持しながら、技を積み重ねた職人の手によって成型されており、まさに匠の技の集大成ともいえる「PUMA MIJ」ならではの一足に仕上がっている。

nike dunk high レイカーズ



Travis Scott AJ1 Black Phantom

ダークチョコレート 26 日本製 プーマ スエード ビンテージ ブラウン

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド プーマ 商品の状態 未使用に近い

一度外で履きました。あくまでも一度履いてるため新品を求めている方はご遠慮ください。除菌済みです。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも素人目の検品なので見落としがある場合があります。中古品のため、返品やクレームは一切受け付けません。・色:ダークチョコレート・定価:22,000円厳選された素材を使い、国内の工場で生産する匠の技が光るPUMAの最高峰「MADE IN JAPAN」。今回のSUEDE VTG MIJ WRSのアッパーは全て北米産のキップベロア原皮を使用。毛足が長く、毛羽が荒々しいことが特徴で、ヨーロッパ原皮よりも毛足、毛羽の個体差が大きく、天然皮革らしい仕上がりとなっている。国内随一のスエード生産のノウハウを持った姫路のタンナーによって国内で丁寧にオイル仕上げをしているため、オイルのムラ感、濡れ感を楽しむことができ、オイルを入れている為、革自体に表面撥水機能があり、スウェードのデザインそのままに機能性にも優れたMADE IN JAPANに仕上がっている。またフォームストリップには64クロスを使用。コットン素材とナイロン素材の特徴をあわせ持ち、コットンよりも通気性がよくナイロンに比べて耐摩耗性に優れている。水分を吸収すると繊維が膨張して撥水製が出るためオイルベロアとの相性も抜群である。オイルベロア、64クロスなど特徴的な素材を採用していることにより裁断、成型が極めて難しく、オイルベロアは1枚の革の中でも色ムラ、毛羽の個体差が大きいため、レザーを何度も製作しなおし、革の特徴を活かしつつ靴として違和感がないように慎重に裁断縫製されている。また、レザーにオイルが含まれていることにより、つり込みの微妙な力加減で色が変わってしまうため、仕上がった素材の風合いが損なわれないようコンディションを維持しながら、技を積み重ねた職人の手によって成型されており、まさに匠の技の集大成ともいえる「PUMA MIJ」ならではの一足に仕上がっている。ダークチョコレート 26 日本製 プーマ スエード ビンテージ ブラウン

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド プーマ 商品の状態 未使用に近い

新品未使用 ポンプフューリー 26.5センチNIKE AIR AMBUSH X Adjust force スニーカー◇ホカオネオネ HOKAONEONE CLIFTON6 クリフトン6◇27㎝ballaholic × asics GLIDE NOVA ff2ナイキ エア ジョーダン 3 レトロ 27.0cm26cm adidas samba og B75807 アディダス サンバ 4