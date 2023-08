【サイズ】約 横24.5×直径16cm

品番 1121370

特に目立つような傷や汚れなどはございませんが、若干スレがございます。寝袋のため見落としがあったら申し訳ございません。

中古品となりますので画像にて状態をよくご確認頂きご納得した上で購入をお願い致します。

即購入大丈夫です。

付属品がある場合は全て画像に写しています。

お値下げについてですが、売れないようでしたら徐々にお値下げをしていきますので値引き交渉はご遠慮ください。

また、あくまで素人の出品となります。画像にて状態を必ず確認して頂きご納得された方のみお願いします。

神経質な方、完璧をお求めの方の購入はご遠慮ください。

何か不明点があればお気軽にご質問ください♪^ ^

0414tk4739

商品の情報 ブランド モンベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

