【メーカー直送】 8-38 長袖シャツ　ラクアアンドシー　lacquer&c 長袖　サイズL シャツ

新品未使用タグなし

送料込 kapital kountry スマイル デニム シャツ



セットアップ WACKO MARIA ワコマリア アロハシャツ パンツ



supreme frayed logos denim truckerjacket

lacquer&c

50s vintage rayon shirt



【希少アイテム】シュプリーム 長袖 ストライプ ボタンダウン シャツ 刺繍ロゴ

メンズ

USA製 90s L.L.Bean 硬め厚手生地 XLTサイズ 古着半袖シャツ

長袖シャツ

ルイヴィトン メンズ 長袖シャツ XL



THE NORTH FACE PURPLE LABEL OX Shirt シャツ

サイズ

《希少》ノースフェイス ☆長袖厚手シャツ XXL ブラック NS229

L

美品 CALEE 総柄 イーグル アロハシャツ 黒 Lサイズ レア



MB ハイエンドヴィンテージデニムシャツジャケット bySHOWA

肩幅48

Too good shirt

身幅61

【ヴィンテージ】XL 80s PACKERS ベティ BETTY スパンコール

袖丈67

オールドステューシーオープンシャツ

着丈79

stephan schneider ドレスシャツ チェックシャツ キレイめ



パタゴニア パタロハ 80s ニジマス 虹鱒 トラウト

多少の誤差はあります。ご了承下さい。

スタジオニコルソン オーバーラップシャツ



HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEポロシャツ 4サイズ

＊ゆうパケットポストにて発送致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

新品未使用タグなしlacquer&cメンズ長袖シャツサイズ L肩幅48身幅61袖丈67着丈79多少の誤差はあります。ご了承下さい。＊ゆうパケットポストにて発送致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

《オールドビンテージUS古着★》希少00sオックスフォードOxford長袖シャツsaints＆sinners ナイロンパンツPENDLETON ボードシャツメゾンキツネ × COMME des GARCONS ボタンダウンシャツ