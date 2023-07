LEGO Star Wars 75098

Assault on Hoth

レゴ スターウォーズ アサルト オン ホス

#海外限定品

#並行輸入品

数年前に購入し、大切に保管しておりました。輸入品のせいか、購入した時から箱の角などに擦れや少しの潰れなどありました。(写真でご確認ください。)

こちらのレゴは、現在かなりの高値で取引されているレアなもののようです。

上記内容・自宅保管品であることにご理解いただけます方、ご購入お願い致します。

他のスターウォーズのレゴも出品中です。

即購入ok

【封入内容説明】

海外限定品レゴ スターウォーズ UCS アサルト・オン・ホス 75098レゴ究極のセット U・C・S(アルティメット・コレクターズ・シリーズ)

・映画『スターウォーズエピソード5/帝国の逆襲』氷の惑星ホス、反乱同盟軍の基地エコーベースの大型プレイセット。2144ピース。

・ ミニフィグ:14体付属

ルーク・スカイウォーカー、(ホス服)、ハン・ソロ、トリン・ファー(主任通信将校)、ウェス・ジャンセン(パイロット)、ウェッジ・アンティリーズ(パイロット)、K-3PO (プロトコル・ドロイド)、スノートルーパーなど…。ワンバ、トーントーンのビックフィグ、スノースピーダー、スピーダーバイク、武器アクセサリー付属。

#LEGO

#Star

#Wars

#75098

#Assault

#on

#Hoth

#レゴ

#スターウォーズ

#アサルトオンホス

#海外限定品

#並行輸入品

#レア

#ミニフィグ

#ルーク

#ハンソロ

#3PO

#スノートルーパー

#ワンバ

#トーントーン

#スノースピーダー

#スピーダーバイク

#希少

商品の情報 ブランド レゴ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド レゴ 商品の状態 新品、未使用

