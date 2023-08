こんにちは!calucaniです!

コンディションの良いセレクトしたUSEDの商品を中心に出品しています。

ぜひその他の出品物もご覧くださいませ。

#calucani_Ladies

○商品について

POSTELEGANT タックパンツ ワイドパンツ

36/S

サイズ表記:36 S

ウエスト:64cm

股上:30cm

股下:65cm

裾幅:29cm

渡幅:29cm

総丈:95cm

カラー: 写真でご確認ください。

素材: 写真でご確認ください。

✨お値引きについて✨

お値引きはフォロー必須でお願いいたします。

お値引き希望の方は、フォロー後に希望金額をお知らせください!

大幅なお値引きはできませんが、なるべく対応させていただきます^^

○お願い事項です。

・着用回数聞かれましてもお答えできません。

・購入時期などはお答えできません

・別箇所の採寸などはできません。

・別カット、着画対応できません。

・専用、取り置きなど対応できません。

・大幅な値下げ交渉は対応できません。

○発送について

お支払いから24~48時間以内に発送します。

○備考

・購入前にプロフィールご確認ください。

・商品は一部を除き中古です。

・コンディション表記は主観で記載しています。

・サイズ測定は素人採寸になります。

・メルカリ規約に違反することは対応できません。

R-0600

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

