コットン100%のサマージャケットです。ベーシックなネイビーなので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、またニットTなどと合わせてカジュアルにも使えます。

●ブランド

THE GIGI ザ・ジジ

●カラー

ネイビー

※1-4枚目が近い色です

●サイズ

表記 48

身幅 48.5cm

着丈 68cm

肩幅 44cm

袖丈 60.5cm

●素材

コットン 100%

●状態

何度か着用しましたので新品同様とはいきませんが、とても綺麗な状態です。

LARDINI(ラルディーニ)

TAGLIATORE(タリアトーレ)

CARUSO(カルーゾ)

THE GIGI(ジジ)

BELVEST(ベルベスト)

ernesto(エルネスト)

Stile Latino(スティレ・ラティーノ)

Gabriele Pasini(ガブリエレ・パジーニ)

L.B.M.1911 (ルビアム)

De Petrillo(デ・ペトリロ)

BOGLIOLI(ボリオリ)

TITO ALLEGRETTO(ティト・アレグレット)

RING JACKET(リングヂャケット)

T-JACKET

CIRCOLO(チルコロ)

ISAIA (イサイア)

KITON (キトン)

BARBA(バルバ)

Giannetto (ジャンネット)

BEAMS f ビームスエフ

brilla per il gusto ブリッラペルイルグスト

などのブランドがお好きな方や

ビームスハウスやエストネーション、バーニーズニューヨーク トゥモローランド strasburgo(ストラスブルゴ) guji 伊勢丹メンズ館や阪急メンズ館などのセレクトショップでよく購入されている方にオススメです

ナポリ イタリア フィレンツェ ローマ ミラノ ロンドン46

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

素材···コットン

アウター形···ダブル

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザジジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※多数出品中ですコットン100%のサマージャケットです。ベーシックなネイビーなので、どのようなコーディネートにも合わせやすく、またニットTなどと合わせてカジュアルにも使えます。●ブランドTHE GIGI ザ・ジジ●カラーネイビー※1-4枚目が近い色です●サイズ表記 48身幅 48.5cm着丈 68cm肩幅 44cm袖丈 60.5cm●素材コットン 100%●状態何度か着用しましたので新品同様とはいきませんが、とても綺麗な状態です。LARDINI(ラルディーニ)TAGLIATORE(タリアトーレ)CARUSO(カルーゾ)THE GIGI(ジジ)BELVEST(ベルベスト)ernesto(エルネスト)Stile Latino(スティレ・ラティーノ)Gabriele Pasini(ガブリエレ・パジーニ)L.B.M.1911 (ルビアム)De Petrillo(デ・ペトリロ) BOGLIOLI(ボリオリ) TITO ALLEGRETTO(ティト・アレグレット)RING JACKET(リングヂャケット)T-JACKET CIRCOLO(チルコロ)ISAIA (イサイア)KITON (キトン)BARBA(バルバ)Giannetto (ジャンネット)BEAMS f ビームスエフbrilla per il gusto ブリッラペルイルグストなどのブランドがお好きな方やビームスハウスやエストネーション、バーニーズニューヨーク トゥモローランド strasburgo(ストラスブルゴ) guji 伊勢丹メンズ館や阪急メンズ館などのセレクトショップでよく購入されている方にオススメですナポリ イタリア フィレンツェ ローマ ミラノ ロンドン46カラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···コットンアウター形···ダブル季節感···春、夏、秋

