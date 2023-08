注文割引 サラブレッドコレクション BIG ぬいぐるみ

サラブレッドコレクション BIGぬいぐるみ

♡メジロマックイーン【天皇賞】

♡アーモンドアイ 【ジャパンカップ】

♡トウカイテイオー 【ジャパンカップ】

♡ウイニングチケット【日本ダービー】

♡スペシャルウィーク【日本ダービー】

♡コントレイル 【日本ダービー】

♡ソダシ 【桜花賞】

♡ライスシャワー 【菊花賞】

♡デアリングタクト 【秋華賞】

・サラブレッドコレクションまとめ売りです。

・断捨離をするため出品しました。

・こちらの商品は、ゲームセンターで獲得後観賞用として部屋に飾っておりました。飾っていただけなので、目立った傷や汚れは見当たりません。タグも全て付いています。

・バラ売りは今のところ考えておりません。

・非喫煙者であるため匂い移りなどもないと思われます。

・梱包は発送の都合上、多少の圧縮をして送る場合があります。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

