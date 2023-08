ご覧頂きありがとうございます。

1970年代

USA

ミッドセンチュリー

立体柄の

シンプルな形が可愛い

ヒッピーフレアパンツ

薄め ブラウンカラーの

バギー ベルボトム

シンプルな形が可愛い

646 517

使いやすい一枚です。

デザインや形も素晴らしいです。

貴重な一枚

フレア感も素敵な希少な一枚です✧

USA製のスタプレ

特にレディースの

フレアパンツは市場に本当に無くなっています。

リーバイス や Lee ラングラー なども少ないです。

特に70年代のカルチャーに製作された

一点物のハンドメイドは目にかかる事がないです。

更に、状態がポリエステルではつれが発生する場合

がありますが

こちらのパンツはツレや汚れが無い

GOODコンディションな状態です。

ウエストにもゴムが有り履き安さも○

ビンテージ洋服が好きで

集めていますが

このタイプのベルボトムシリーズは

とても希少なシリーズになります。

低価格なものは5,900円ほどから

可愛い物や、価値が高いものは

高め設定になります。

良かったら見てみて下さい☺︎

その他類似品オススメ

#LLYIPANTS

ヴィンテージ商品オススメ

#LLYIVINTAGE

【サイズ 】

S - Msize くらい

詳細サイズ写真参考お願いします。

■実寸

ウェスト 60-80cm

股下75cm

股上30cm

裾幅25cm

膝幅21cm

総丈103cm

素人採寸につき参考レベル。

【 商品詳細】

デッドストックな近い

使用感が少ない

美品

■注意事項

※古着お品物なので、

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

ラフパンツ

カジュアルパンツ

センタープレス

LLYI No. 050-090-797

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。□ビンテージ フレアパンツ□1970年代USAミッドセンチュリー立体柄のシンプルな形が可愛いヒッピーフレアパンツ薄め ブラウンカラーのバギー ベルボトムシンプルな形が可愛い646 517 使いやすい一枚です。デザインや形も素晴らしいです。貴重な一枚フレア感も素敵な希少な一枚です✧USA製のスタプレ特にレディースのフレアパンツは市場に本当に無くなっています。リーバイス や Lee ラングラー なども少ないです。特に70年代のカルチャーに製作された一点物のハンドメイドは目にかかる事がないです。更に、状態がポリエステルではつれが発生する場合がありますがこちらのパンツはツレや汚れが無いGOODコンディションな状態です。ウエストにもゴムが有り履き安さも○ビンテージ洋服が好きで集めていますがこのタイプのベルボトムシリーズはとても希少なシリーズになります。低価格なものは5,900円ほどから可愛い物や、価値が高いものは高め設定になります。良かったら見てみて下さい☺︎その他類似品オススメ#LLYIPANTSヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【サイズ 】S - Msize くらい詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸ウェスト 60-80cm 股下75cm 股上30cm裾幅25cm膝幅21cm総丈103cm素人採寸につき参考レベル。【 商品詳細】デッドストックな近い使用感が少ない美品■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。ラフパンツカジュアルパンツセンタープレスLLYI No. 050-090-797sacai サカイ TOGAPULLA トーガプルラ GUNNE SAX ガニーサックス コムデギャルソン マメ Mame Kurogouchi マメクロゴウチ ロンハーマン HYKE ハイク コムデギャルソン TAN タンフミカウチダepine ヘイトbarrackroom バラックルーム itimi siiilon シーロン

