*

ご覧いただきありがとうございます◎

お洒落なスカート



質問・購入の前にプロフィールをお読みくださいませ。

他にも商品たくさん出品しておりますので

お時間ございましたらご覧ください♪

#emnshop

*

【ブランド】corail

【サイズ】ブラウス 着丈約63㎝ 身幅平置き約約53㎝

スカート 着丈約81㎝ ウエスト平置き約32㎝(ゴム)

【カラー】オフホワイト

ナチュラン取り扱いブランドです

ブラウス定価8900円 +税

スカート定価11800円+税

corailのセットアップです

リネン素材で涼しげ

柔らかい色味でカラーコーデにも◎

別々で着れるので着回し抜群です

発送✉︎

☑︎らくらくメルカリ便にて発送いたします

☑︎24時間以内に発送いたします

corail コライユ

studioCLIP スタディオクリップ

Samansa Mos2 サマンサモスモス

ICHI イチ 08Mab ゼロハチマブ nestRobe ネストローブ

ADIEUTRISTESSE アデュートリステス

カジュアル シンプル ナチュラル ナチュラン

ブラウス スカート セットアップ スニーカー ブーツ

コットン リネン 無地 ゆったり ふんわり

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

*ご覧いただきありがとうございます◎質問・購入の前にプロフィールをお読みくださいませ。他にも商品たくさん出品しておりますのでお時間ございましたらご覧ください♪#emnshop* 【ブランド】corail 【サイズ】ブラウス 着丈約63㎝ 身幅平置き約約53㎝ スカート 着丈約81㎝ ウエスト平置き約32㎝(ゴム) 【カラー】オフホワイト ナチュラン取り扱いブランドです ブラウス定価8900円 +税 スカート定価11800円+税 corailのセットアップです リネン素材で涼しげ 柔らかい色味でカラーコーデにも◎ 別々で着れるので着回し抜群です 発送✉︎ ☑︎らくらくメルカリ便にて発送いたします ☑︎24時間以内に発送いたしますcorail コライユstudioCLIP スタディオクリップSamansa Mos2 サマンサモスモスICHI イチ 08Mab ゼロハチマブ nestRobe ネストローブADIEUTRISTESSE アデュートリステス カジュアル シンプル ナチュラル ナチュランブラウス スカート セットアップ スニーカー ブーツコットン リネン 無地 ゆったり ふんわり113

