NIKE AIR FORCE 1 ’07 PRM "HALLOWEEN"

ブラックベースにオレンジでカラーリングされたAir Force 1。アッパー全体にプリントされたフクロウの目は暗闇で光るギミックを搭載するなど、ハロウィーンならではの遊び心のあるスペシャルな仕様

カラー: Black/Black-Starfish-Sail

スタイルコード: DC8891-001

サイズ:27.5cm

#NIKE

#AirForce

#AirForce1

#ハロウィン

#GLOW IN THE DARK

#蓄光

カラー···ブラック

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

