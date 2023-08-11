当店の記念日 BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック ビジネスバッグ

数ある商品の中から、ご覧頂き誠にありがとうございます(^。^)

万双 ブライドル 天ファスナー ネイビー



（美品）TUMI ビジネスバッグ バリスティックナイロン 26051D4

即購入歓迎します！

【PC・A4サイズ収納可】ペッレモルビタ ビジネスバッグ

値下げ交渉中でも、先に購入して頂いた方、優先となります！

コーチ キャリーバッグ未使用



tumi soph ビジネスバッグ 3way

◯アイテム

希少！極上 ドイツ製 BRAUN BUFFEL 三つマチダレスバッグ



美品 鍵付き オールレザー ビジネスバッグ ダレスバッグ 本革 黒 ブラック

BRIEFING（ブリーフィング）

【美品】TUMIビジネスバッグ26141DH

NEO B4 LINER 2WAY

フィルソンFILSON DRYDEN BRIEFCASE (BLACK)

ネオB4ライナー

★希少素材★エレファントレザー グリーン セカンドバッグ

ブリーフケース ビジネスバッグ

クラッチバッグ セカンドバッグ 鍵付き フラップ 横型 日本製 国産 豊岡製鞄

大容量

（mero様専用）loewe アナグラム ビジネスバッグ

MADE IN USA

マンハッタンパッセージ #2475 ゼログラヴィティー

アメリカ製

美品 現行品✨バーバリー 2way ビジネスバッグ チェック A4 レザー 黒



美品！COACH コーチ メンズ 牛革ビジネスバッグ

○商品説明

GUCCI 書類カバン ブリーフケース



美品 BRIEFING B4 LINER 2way ビジネスバッグ ブラック

頑強な作りを保証してくれるのが“ミルスペック”。アメリカ軍が使用する物資の調達を調達する際に用いる規格を総称したもので、ミル仕様者やミル標準も含んでいます。簡潔に言えば、『ブリーフィング』のバッグはアメリカ軍が使用する装備と同程度の耐久性を備えているということ。それを象徴するのがメイン素材のバリスティックナイロンで、耐摩耗性などにきわめて強く、ガンケースなどにも用いられています。

未使用 タグ付き paul smith トートバッグ ライトウェイト



✈️航空会社も使ってる✈️ スーツケース Pathfinder

◯サイズ

【激レア・美品】PRADA プラダ サフィアーノレザー ビジネスバッグ ブラック

縦:約33cm

干場義雅モデル Maiden Voyage HMB002 ブリーフバッグ

横:約50cm

美品！COACH ビジネスバッグ 6315

幅:約12cm

コーチ ブリーフケース ダレスバッグ ビジネスバッグ レザー ブラック



男の至高アイテム✨大人気✨aniary レザー ビジネスバック 黒

※平置き実寸

RIMOWA リモワ ノートブック サルサ ボレロ

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

COACH ハミルトン ポートフォリオ ブリーフ



BALLY ビジネスバッグ 本革 トレインスポッティング



【美品】ルイ ヴィトン ダミエグラフィット ボワヤージュ ブリーフケース 黒系

◯状態

【美品】コーチ 2way ビジネスバッグ 型押し シグネチャー 大容量 レザー黒

その名の通りB4サイズの書類・荷物を入れるのに適したサイズ感のバッグで、大きな傷や汚れ等も無く、機能的なポケット収納も多くビジネスマンにとってかなり使い勝手良いバックです！

BRIEFING(ブリーフィング) × BEAMS別注 3WAY



牛革 ビジネスバッグ

※あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方にご購入頂きたいです。

【定価約9万・美品】COACH ビジネスバッグ



ブリーフィング A4ライナー カーキ グリーン バリスティックナイロン 2WAY

◯カラー

【美品】BOTTEGA VENETA イントレチャート レザー ビジネスバッグ

ブラック

希少 Hartmann ハートマン アタッシュケース



美品✨プラダ 2way ビジネスバッグ 三角ロゴ サイファアーノ ナイロン 黒

◯素材

極美品✨コーチ ビジネスバッグ 2way メトロポリタン ポートフォリオ 茶系

1050デニール バリスティックナイロン

入手困難✨ グッチ ビジネスバッグ ジャッキー オールレザー 大容量 A4収納可



LEPHASE レファーゼ 本革 ビジネスバッグ ダレスバッグ

○購入元

人気 ハンティングワールド ビジネスバッグ レザー ナイロン ブラック

大手ブランド買取店

PORTER ギャレリア ビュートートバッグ



【新品同様】 ダックス クラッチバッグ セカンドバッグ ハンドバッグ 本革 黒

※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

bally (バリー) ダレスバッグ



ヘルツ オルガン ドイツホックのビジネスバッグ 現品販売品

○配送

GUCCI ビジネスバッグ ブリーフケース

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

○★新品 未使用 Orobianco STAZIONE 千鳥格子柄ブリーフケース

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

【新品未使用】TUMI ALPHA2 ブリーフケース 2way ナイロン 黒



【新品】ノースフェイス THE NORTH FACE /シャトルデイパック



美品 TUMI トゥミ ビジネスバッグ エクスパンダブル 大容量 26141B4



最終値下げソメスサドル ビジネスバッグ 本革 ブラウン 2層



良品★PORTER ヒート 2way ブリーフケース バリスティックナイロン



キャプテン スタッグ ビジネス バッグ メンズ リュック 大容量 3way

管理番号:BRF-1

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中から、ご覧頂き誠にありがとうございます(^。^)即購入歓迎します！値下げ交渉中でも、先に購入して頂いた方、優先となります！◯アイテムBRIEFING（ブリーフィング）NEO B4 LINER 2WAYネオB4ライナーブリーフケース ビジネスバッグ大容量MADE IN USAアメリカ製○商品説明頑強な作りを保証してくれるのが“ミルスペック”。アメリカ軍が使用する物資の調達を調達する際に用いる規格を総称したもので、ミル仕様者やミル標準も含んでいます。簡潔に言えば、『ブリーフィング』のバッグはアメリカ軍が使用する装備と同程度の耐久性を備えているということ。それを象徴するのがメイン素材のバリスティックナイロンで、耐摩耗性などにきわめて強く、ガンケースなどにも用いられています。◯サイズ縦:約33cm横:約50cm幅:約12cm※平置き実寸※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。◯状態その名の通りB4サイズの書類・荷物を入れるのに適したサイズ感のバッグで、大きな傷や汚れ等も無く、機能的なポケット収納も多くビジネスマンにとってかなり使い勝手良いバックです！※あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方にご購入頂きたいです。◯カラー ブラック◯素材1050デニール バリスティックナイロン○購入元大手ブランド買取店※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。管理番号:BRF-1

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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