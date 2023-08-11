お知らせ ログイン 会員登録 出品
当店の記念日 BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック ビジネスバッグ

商品の説明

数ある商品の中から、ご覧頂き誠にありがとうございます(^。^)
万双　ブライドル 天ファスナー　ネイビー

（美品）TUMI ビジネスバッグ バリスティックナイロン　26051D4
即購入歓迎します！
【PC・A4サイズ収納可】ペッレモルビタ　ビジネスバッグ
値下げ交渉中でも、先に購入して頂いた方、優先となります！
コーチ　キャリーバッグ未使用

tumi soph ビジネスバッグ　3way
◯アイテム
希少！極上　ドイツ製　BRAUN BUFFEL 三つマチダレスバッグ

美品 鍵付き オールレザー ビジネスバッグ ダレスバッグ 本革 黒 ブラック
BRIEFING（ブリーフィング）
【美品】TUMIビジネスバッグ26141DH
NEO B4 LINER 2WAY
フィルソンFILSON DRYDEN BRIEFCASE (BLACK)
ネオB4ライナー
★希少素材★エレファントレザー　グリーン　セカンドバッグ
ブリーフケース ビジネスバッグ
クラッチバッグ セカンドバッグ 鍵付き フラップ 横型 日本製 国産 豊岡製鞄
大容量
（mero様専用）loewe アナグラム　ビジネスバッグ
MADE IN USA
マンハッタンパッセージ #2475 ゼログラヴィティー
アメリカ製
美品 現行品✨バーバリー 2way ビジネスバッグ チェック A4 レザー 黒

美品！COACH コーチ メンズ 牛革ビジネスバッグ
○商品説明
GUCCI 書類カバン　ブリーフケース

美品 BRIEFING B4 LINER 2way ビジネスバッグ ブラック
頑強な作りを保証してくれるのが“ミルスペック”。アメリカ軍が使用する物資の調達を調達する際に用いる規格を総称したもので、ミル仕様者やミル標準も含んでいます。簡潔に言えば、『ブリーフィング』のバッグはアメリカ軍が使用する装備と同程度の耐久性を備えているということ。それを象徴するのがメイン素材のバリスティックナイロンで、耐摩耗性などにきわめて強く、ガンケースなどにも用いられています。
未使用　タグ付き　paul smith トートバッグ　ライトウェイト

✈️航空会社も使ってる✈️ スーツケース　Pathfinder
◯サイズ
【激レア・美品】PRADA プラダ サフィアーノレザー ビジネスバッグ ブラック
縦:約33cm
干場義雅モデル Maiden Voyage HMB002 ブリーフバッグ
横:約50cm
美品！COACH ビジネスバッグ 6315
幅:約12cm
コーチ　ブリーフケース　ダレスバッグ　ビジネスバッグ　レザー　ブラック

男の至高アイテム✨大人気✨aniary レザー　ビジネスバック　黒
※平置き実寸
RIMOWA リモワ ノートブック サルサ ボレロ
※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。
COACH　ハミルトン　ポートフォリオ　ブリーフ

BALLY ビジネスバッグ 本革 トレインスポッティング

【美品】ルイ ヴィトン ダミエグラフィット ボワヤージュ ブリーフケース 黒系
◯状態
【美品】コーチ 2way ビジネスバッグ 型押し シグネチャー 大容量 レザー黒
その名の通りB4サイズの書類・荷物を入れるのに適したサイズ感のバッグで、大きな傷や汚れ等も無く、機能的なポケット収納も多くビジネスマンにとってかなり使い勝手良いバックです！
BRIEFING(ブリーフィング) × BEAMS別注 3WAY

牛革 ビジネスバッグ
※あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方にご購入頂きたいです。
【定価約9万・美品】COACH ビジネスバッグ

ブリーフィング A4ライナー カーキ グリーン バリスティックナイロン 2WAY
◯カラー
【美品】BOTTEGA VENETA イントレチャート レザー ビジネスバッグ
ブラック
希少 Hartmann ハートマン アタッシュケース

美品✨プラダ 2way ビジネスバッグ 三角ロゴ サイファアーノ ナイロン 黒
◯素材
極美品✨コーチ ビジネスバッグ 2way メトロポリタン ポートフォリオ 茶系
1050デニール バリスティックナイロン
入手困難✨ グッチ ビジネスバッグ ジャッキー オールレザー 大容量　A4収納可

LEPHASE レファーゼ 本革 ビジネスバッグ　ダレスバッグ
○購入元
人気　ハンティングワールド　ビジネスバッグ　レザー　ナイロン　ブラック
大手ブランド買取店
PORTER　ギャレリア　ビュートートバッグ

【新品同様】 ダックス クラッチバッグ セカンドバッグ ハンドバッグ 本革 黒
※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。
bally (バリー) ダレスバッグ

ヘルツ オルガン ドイツホックのビジネスバッグ 現品販売品
○配送
GUCCI ビジネスバッグ ブリーフケース
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
○★新品 未使用 Orobianco STAZIONE 千鳥格子柄ブリーフケース
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
【新品未使用】TUMI ALPHA2 ブリーフケース 2way ナイロン 黒

【新品】ノースフェイス THE NORTH FACE /シャトルデイパック

美品　TUMI　トゥミ　ビジネスバッグ　エクスパンダブル　大容量　26141B4

最終値下げソメスサドル　ビジネスバッグ　本革　ブラウン　2層

良品★PORTER ヒート 2way ブリーフケース バリスティックナイロン

キャプテン スタッグ ビジネス バッグ メンズ リュック 大容量 3way
管理番号:BRF-1

青木鞄 / ショルダーバッグ ビジネスバッグ コタン

商品の情報

ブランドブリーフィング
商品の状態目立った傷や汚れなし

DIESEL ディーゼル☆'M-CARGGO' BRIEF デニムビジネスバッグ

*【中古】TUMI　トゥミ　スモールバッグ／セカンドバッグ／トラベルキット

LOUIS VUITTON ルイ ヴィトンダミエアルトナビジネスバッグ

匿名配送　メンズ　[ギャッツビー] コーデュラ 2WAY ビジネスバッグ

ムータmuta　バック　グレー　値引き不可

▪️最終値下げ▪️TOMORROWLAND by Regalo レザービジネスバッグ

【☆美品☆】PORTER タンカー 2way ブリーフケース

ペッレモルビダ　ビジネスバッグ

美品✨ペッレモルビダ　横型トートバッグ メイデンボヤージュ 2way シボ革　黒
数ある商品の中から、ご覧頂き誠にありがとうございます(^。^)即購入歓迎します！値下げ交渉中でも、先に購入して頂いた方、優先となります！◯アイテムBRIEFING（ブリーフィング）NEO B4 LINER 2WAYネオB4ライナーブリーフケース ビジネスバッグ大容量MADE IN USAアメリカ製○商品説明頑強な作りを保証してくれるのが“ミルスペック”。アメリカ軍が使用する物資の調達を調達する際に用いる規格を総称したもので、ミル仕様者やミル標準も含んでいます。簡潔に言えば、『ブリーフィング』のバッグはアメリカ軍が使用する装備と同程度の耐久性を備えているということ。それを象徴するのがメイン素材のバリスティックナイロンで、耐摩耗性などにきわめて強く、ガンケースなどにも用いられています。◯サイズ縦:約33cm横:約50cm幅:約12cm※平置き実寸※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。◯状態その名の通りB4サイズの書類・荷物を入れるのに適したサイズ感のバッグで、大きな傷や汚れ等も無く、機能的なポケット収納も多くビジネスマンにとってかなり使い勝手良いバックです！※あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方にご購入頂きたいです。◯カラー ブラック◯素材1050デニール バリスティックナイロン○購入元大手ブランド買取店※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。管理番号:BRF-1

商品の情報

ブランドブリーフィング
商品の状態目立った傷や汚れなし

当店の記念日 BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック ビジネスバッグ

34分钟前

当店の記念日 BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック ビジネスバッグ

¥11,100 ¥9,435

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

cb1dfe0fa5cc09

 1753

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

cb1dfe0fa5cc09
当店の記念日 BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック ビジネスバッグ 当店の記念日 BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック ビジネスバッグ

BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke

BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke


BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke

BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke


BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke

BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke


ブリーフィング バッグ BRIEFING ブリーフケース NEO B4 LINER ネオ B4 ライナー 2WAY 日本正規品 ビジネスバッグ メンズ 通勤バッグ スティール BRF145219 WS :un-brf145219:バッグのロワール - 通販 - Yahoo!ショッピング

ブリーフィング バッグ BRIEFING ブリーフケース NEO B4 LINER ネオ B4 ライナー 2WAY 日本正規品 ビジネスバッグ メンズ 通勤バッグ スティール BRF145219 WS :un-brf145219:バッグのロワール - 通販 - Yahoo!ショッピング


ブリーフィング バッグ BRIEFING ブリーフケース NEO B4 LINER ネオ B4 ライナー 2WAY 日本正規品 ビジネスバッグ メンズ 通勤バッグ スティール BRF145219 WS

ブリーフィング バッグ BRIEFING ブリーフケース NEO B4 LINER ネオ B4 ライナー 2WAY 日本正規品 ビジネスバッグ メンズ 通勤バッグ スティール BRF145219 WS


BRIEFING NEO TRINITY LINER ブリーフィング ネオ トリニティ ライナー 3WAY ブリーフケース B4収納 15インチPC対応 BRF399219

BRIEFING NEO TRINITY LINER ブリーフィング ネオ トリニティ ライナー 3WAY ブリーフケース B4収納 15インチPC対応 BRF399219


BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke

BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック | qet.co.ke

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 当店の記念日 BRIEFINGビジネスバッグNEO B4LINER2WAY ブラック ビジネスバッグ
© www.inba.net, Inc.