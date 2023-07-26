話題の行列 宮崎順子さんキット バッグ(女性用)

★宮崎順子さんの著書「ヴィクトリアンエレガンス」掲載の四角つなぎのハンディバッグのキットです。

Mochi様専用ページ テーブルランナー&タペストリー(高級正絹袋帯リメイク)



メルリ様☆虹猫本舗☆オーダー4点

★刺繍入りシルク地や、シルクのチェック、ジャガード織り生地など、作品と同じの素敵な生地が多数セットされています。

ミナペルホネン＊ドロップショルダーM＊metsäブラック

別珍のパイピングと革の持ち手で全体を引き締めますと本でも記入があり、とてもシックな作品です。

リメイク、大島メッシュワークバッグ



5101 正絹袋帯リメイクバッグ ハンドバッグ

★持ち手◦パイピング用コードは入っています。

☆岡山デニム☆ダメージデニム☆ステンシル☆トラネコ☆4wayあおりバッグ

キルト綿は入っていません。

ご確認用パネル ハンドメイド



点と線模様製作所♡a.shoulder Msize♡ハンドメイド

作り方は本のコピーを同封させていただきます。

エルベシャプリエ ナイロン舟形ショルダーバッグS



エバゴス ハンドバッグ 牛さん柄

宮崎順子

オーダー ハンドメイド ミナペルホネン デヴェロッペ ショルダー又はコンビトート

パッチワークキット

【受注製作】ミナペルホネン botany 舟型トート 大きなバッグ

ヴィクトリアン

✦専用

アンティーク

浮世絵 猫の遊び あおりがま口バッグ ショルダー紐2本セット付き



min-maple様(*´꒳`*)

#宮崎順子#パッチワークキット#キルトキット

ずっきー様 確認用 トートバッグ

#ヴィクトリアン#アンティーク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★宮崎順子さんの著書「ヴィクトリアンエレガンス」掲載の四角つなぎのハンディバッグのキットです。★刺繍入りシルク地や、シルクのチェック、ジャガード織り生地など、作品と同じの素敵な生地が多数セットされています。別珍のパイピングと革の持ち手で全体を引き締めますと本でも記入があり、とてもシックな作品です。★持ち手◦パイピング用コードは入っています。キルト綿は入っていません。作り方は本のコピーを同封させていただきます。宮崎順子パッチワークキットヴィクトリアンアンティーク#宮崎順子#パッチワークキット#キルトキット#ヴィクトリアン#アンティーク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

⚮̈ミナペルホネン タンバリン brown×light beige まるっこトートBURBERRY 2wayバーバリー ブルーレーベル ショルダーバッグ チェック♾専用♾ ふんわりトート▸︎▹︎デニムリメイク オルテガ▸︎▹︎ハンドメイド