ウィムガゼット2023SS

ラインカーブデニム

カラー···ブルー

新宿ルミネ店にて購入

短時間着用のみ

サイズ 38

完売再販を繰り返している大人気商品です。

定価30800円

シンプルな装いも一気にこなれる、個性派デニムパンツ

■立体感のあるシルエットにこだわったデニムパンツ。

■全体が膨らむような独特のレッグラインが印象的なデザイン。

■裾にはダメージ加工を施しヴィンテージな雰囲気をプラス。

■柔らかな風合いとゆとりのあるシルエットでストレスフリーに履けるのもポイント。

■シンプルなTシャツに合わせるだけでも様になり、ワンランク上のデニムコーデが楽しめる主役級パンツ。

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィムガゼット 商品の状態 未使用に近い

