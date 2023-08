断捨離のため出品致します。 早い者勝ち。値引きの交渉はご遠慮願います。木製シューキーパーは付属しません。

2011年ころに製造、販売されたナイキのオリジナルコルテッツ『CORTEZ CLASSIC OG LEATHER 黒白 487777-014』になります。サイズは27.0cmになります。

NIKEの前身である"BLUE RIBBON SPORTS(BRS)"が"ONITSUKA"と共同で開発したシューズであり、ナイキブランドが誕生した1972年から現在までNIKEが一貫して製造し続けている唯一のモデル「CORTEZ」。今作は1973年に日本で製造されいた頃のヒールにバックタブが付いた「CORTEZ」を再現した「ORIGINAL CORTEZ」。大きなスウッシュに愛嬌あるシルエットは、いまなお多くの人々を引きつけています。アッパーは上質なレザーで包み込み、ラバー製のトゥガードを装着。また跳ねだしたヒールプルなどクラシカルな魅力を余すところなく再現。

状態は新品未使用箱付きになります。この状態は珍しいとは思います。

状態は画像を参考に宜しくお願いします。

ヴィンテージ感覚で楽しみください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

