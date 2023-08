【税込?送料無料】 古着 "Polo by Ralph Lauren" レーヨン オープンカラー シャツ

【フォロー割】

色:パープルネイビー

サイズ:XL

生地:レーヨン93% ウール7%

made in malaysia

90年代 "Polo by Ralph Lauren" のオープンカラーシャツ。

古着好きには堪らない、ナス紺色のパープルネイビー。

ぷるっぷるのウール混レーヨン生地。

XLのサイズ感も相まって、揺れる生地感。

人気の単色物で、高騰が著しいポロラルフの名品。

状態も良好です。

間違いないでしょう。

肩幅 55

袖丈 64

身幅 69

着丈 82

〜〜〜〜〜〜〜

60s 70s 80s 90s vintage (ヴィンテージ) 古着 ユーズド ものや、新品のものまで幅広く出品しています。

流行りの オーバーサイズ ビッグシルエット ルーズ ドロップショルダー のものから、タイト ジャスト めなものまで、サイズ感も多種多様。

是非ご覧ください☺︎

長袖

ロングスリーブ

カジュアル

シャツ

オープンカラーシャツ

開襟シャツ

ポロラルフローレン

ラルフローレン

ネイビー

ブルー

紺色

青色

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【フォロー割】・5,000円未満…200円引き◎5,000円以上…300円引き◉10,000円以上…500円引き●20,000円以上…1,000円引き【古着 "Polo by Ralph Lauren" オープンカラーシャツ】色:パープルネイビーサイズ:XL生地:レーヨン93% ウール7%made in malaysia90年代 "Polo by Ralph Lauren" のオープンカラーシャツ。古着好きには堪らない、ナス紺色のパープルネイビー。ぷるっぷるのウール混レーヨン生地。XLのサイズ感も相まって、揺れる生地感。人気の単色物で、高騰が著しいポロラルフの名品。状態も良好です。間違いないでしょう。肩幅 55袖丈 64身幅 69着丈 82この機会にぜひ^ ^〜〜〜〜〜〜〜60s 70s 80s 90s vintage (ヴィンテージ) 古着 ユーズド ものや、新品のものまで幅広く出品しています。流行りの オーバーサイズ ビッグシルエット ルーズ ドロップショルダー のものから、タイト ジャスト めなものまで、サイズ感も多種多様。是非ご覧ください☺︎長袖ロングスリーブカジュアルシャツオープンカラーシャツ開襟シャツポロラルフローレンラルフローレン ネイビーブルー紺色青色

