新しいコレクション ✿4/18完成 yuki様確認用✿手帳型スマホケース✿ミナペルホネン ファッション雑貨

2023/04/15 オーダー
音の絵 ハンドメイドブローチ ミナペルホネンお好きな方にも
2023/04/18 完成いたしました(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
ノローナ WINDSTOPPER HYBRID JACKET（W）黒XS
3512*アリスさま確認専用 ミナペルホネン コインケース
yuki様専用ページです
ゆきちゃん様☆☆コヤンイサムチョン☆ダーツファスナーポーチミニ いちご&花 ルミ
ネイティブアメリカン➳✨引き揃え糸✨タッセルキーホルダー
iPhone8
Miko Stfa Nakamot様専用
手帳型スマホケース
886 ハワイアン パームツリーSurfレザー ホヌ♡ タッセルキーホルダー
マグネットベルト
【momohina様】minaperhonen ハンドメイド ショルダーバック
内側 ベージュ～ブラウン系(選択不可)
ハンドメイドハンカチ、リバティ、リネン、レース、８重ガーゼハンカチ
ハードケース又はソフトケース
✿4/18完成 yuki様確認用✿手帳型スマホケース✿ミナペルホネン
（クリア・白・黒 選択不可）
コンパクトウォレット type-2【受注制作】
ハンドメイド ミニコインポーチ 可愛い猫柄 パネル 猫
生地：T リバティスリーピングローズ×タンバリン グレー
134 ハワイアンꕤ︎︎シェルAL♡ＨAꕤ︎︎レザー プルメリア タッセルキーホルダー
ベルト：141 choucho ピンク
ケ様専用
▶刺繍柄指定：なし
【E70】C'EST MOI(セモア) ブライダルインナー
ストラップ加工：なし
日傘オーダーページ
ワンポイント：なし
ミニポーチ ハンドメイド ミナペルホネン
THE NORTH FACE × BEAMS MULTDOORSY
基本料金 5000
THE NORTH FACE アンタークティカバーサロフトジャケット ブラックM
生地加算 500
えりぼう様 ご依頼ページ
ベルト 400
草野球魂様専用
▶刺繍柄指定
セモア ブライダルインナーセット F70
ストラップ穴開け加工
よぴ様専用 タッセル キーホルダー 440 ニコちゃん
ワンポイント
order page
▶刺繍柄指定
ハンドメイド 手縫い ミニ財布 シルバー L字ファスナー財布
リピート様♡-100
22 コットン 綿 レース フラワー 不織布 マスクカバー ハンドメイド 手編み
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コラントッテ TAO ネックレス AURA ブラック L ABAPH01L
計 5800
【No.118】Tシャツヤーン/麻紐/iQOSマルチポーチ/イルマサイズ
置物 オブジェ バンクシー 飾り物 かっこいい
●料金加算生地
桜桃様専用
刺繍生地（choucho除く）500～1000
文庫屋大関♡レア！予約生産品天溝がま口いちご限定色！ペーシェ
skyful サイズにより2500～3500・5000
勾玉 【Pineapple】
forest wing １羽500
ririco様専用 タッセル キーホルダー 402
celebrate １匹1000
iphoneケース ショルダーストラップ付き
フラットポーチ❤コスメポーチ❤カゴの中の猫ちゃん
✿厳選した既製品に生地貼付するハンドメイドです
【B298】コスモス畑刺繍ブローチ くるみボタン ハンドメイド 花
✿ケースやベルト等反らさないで下さい
【F75】セモアブライダルインナー⭐️タカミブライダル 【一部未使用】
✿スタンド機能使用不可
音の絵 ハンドメイドブローチ ミナペルホネンお好きな方にも
✿生地の厚みでフラッシュ撮影等に支障が出た際はケースから外して撮影して下さい
ノローナ WINDSTOPPER HYBRID JACKET（W）黒XS
✿受取評価後の修理・交換・返品は不可
3512*アリスさま確認専用 ミナペルホネン コインケース
✿生地の風合い・感触を大切にするため
ゆきちゃん様☆☆コヤンイサムチョン☆ダーツファスナーポーチミニ いちご&花 ルミ
コーティング材なしで仕上げます
ネイティブアメリカン➳✨引き揃え糸✨タッセルキーホルダー
✿使用後も転売はお控えください
Miko Stfa Nakamot様専用
✿完成迄 数日～２週間程
886 ハワイアン パームツリーSurfレザー ホヌ♡ タッセルキーホルダー
（取り寄せの方は+１週間程）
【momohina様】minaperhonen ハンドメイド ショルダーバック
ハンドメイドハンカチ、リバティ、リネン、レース、８重ガーゼハンカチ
～お取引きの流れ～
✿4/18完成 yuki様確認用✿手帳型スマホケース✿ミナペルホネン
①オーダー依頼
コンパクトウォレット type-2【受注制作】
②専用ページの作成・返信
ハンドメイド ミニコインポーチ 可愛い猫柄 パネル 猫
③専用ページ記載内容を確認・お支払い
134 ハワイアンꕤ︎︎シェルAL♡ＨAꕤ︎︎レザー プルメリア タッセルキーホルダー
※お支払いが翌日以降の方は購入前にお支払日をご連絡ください
ケ様専用
④完成後、確認用ページの出品連絡
【E70】C'EST MOI(セモア) ブライダルインナー
⑤完成後７日以内に発送
日傘オーダーページ
ミニポーチ ハンドメイド ミナペルホネン
通常出品の作製も並行して行います
THE NORTH FACE × BEAMS MULTDOORSY
また、完成の順番は前後します
THE NORTH FACE アンタークティカバーサロフトジャケット ブラックM
えりぼう様 ご依頼ページ
chami個人のハンドメイドで、ミナペルホネンやPJCの製品・コラボレートではありません
草野球魂様専用
セモア ブライダルインナーセット F70
よぴ様専用 タッセル キーホルダー 440 ニコちゃん
order page
2023/04/15 オーダー2023/04/18 完成いたしました(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)yuki様専用ページですiPhone8手帳型スマホケースマグネットベルト内側 ベージュ～ブラウン系(選択不可)ハードケース又はソフトケース（クリア・白・黒 選択不可）生地：T リバティスリーピングローズ×タンバリン グレーベルト：141 choucho ピンク▶刺繍柄指定：なしストラップ加工：なしワンポイント：なし基本料金 5000生地加算 500ベルト 400▶刺繍柄指定 ストラップ穴開け加工 ワンポイント▶刺繍柄指定リピート様♡-100────────────────計 5800●料金加算生地 刺繍生地（choucho除く）500～1000skyful サイズにより2500～3500・5000forest wing １羽500celebrate １匹1000✿厳選した既製品に生地貼付するハンドメイドです✿ケースやベルト等反らさないで下さい✿スタンド機能使用不可✿生地の厚みでフラッシュ撮影等に支障が出た際はケースから外して撮影して下さい✿受取評価後の修理・交換・返品は不可✿生地の風合い・感触を大切にするため コーティング材なしで仕上げます✿使用後も転売はお控えください✿完成迄 数日～２週間程（取り寄せの方は+１週間程）～お取引きの流れ～①オーダー依頼②専用ページの作成・返信③専用ページ記載内容を確認・お支払い※お支払いが翌日以降の方は購入前にお支払日をご連絡ください④完成後、確認用ページの出品連絡⑤完成後７日以内に発送通常出品の作製も並行して行いますまた、完成の順番は前後しますchami個人のハンドメイドで、ミナペルホネンやPJCの製品・コラボレートではありません