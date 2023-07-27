魅了 北欧ヴィンテージ生地　希少レア　花柄レトロ　ストライプ　グリーン　フィンランド 生地/糸

北欧ビンテージはぎれ生地

⭐❣️最高の逸品❣️未使用。丹後ちりめん。暈し花々が最高の訪問着です♪

フィンランドビンテージ

剣道着 藍染 刺し子 日本製 木綿 ミツボシ 秀峰 #4 リメイク素材

未使用に近い状態生地です。

５７７ 古布 大島紬 龍郷 ❤️半巾 1.５mを

柄出方1点のみ

ポワンドガーズ 3本 ニードルレース アンティークレース フランス ブリュッセル



マリメッコ 生地 ヴィフキルース VIHKIRUUSU



未使用 保管品 正絹 単物 絹 着物 アンティーク ヴィンテージ レトロ



プロフ冒頭確認要！☆ M ☆ mart様用 ハギレ No. 430



K7 さわやか手染めレース入り 引き揃え糸セット

※前出品柄出方同様ですが

ホーウィン シェルコードバン

こちらは、

輸入リバティ ベッツィ ネオンオレンジ&ブルー5m

★写真ではわかりにくい物、うっすら入手時から○印の箇所が見られます。

古布セット20

(写真3.4枚目)

遮光瓶 82個 クリーム容器 30g 遮光瓶 ガラス製



【値下げ】クリムト 接吻 クロスステッチ ハンドメイド 完成品 DMC 額入



フロックス 難ありハギレset ヴィヒキルース プケッティ ネック リンピ レア

★サイズ (前出品同様)

近江麻友禅染黒

約48.5×47.5〜48.5ぐらい

正絹白生地 ４反物まとめて ｅｋｏ様専用 処分品 ＊ 166

(約正方形)

マリメッコ 脇坂克二 Sademetsa 希少 生地 カーテン

真っ直ぐカットではありませんので

ポリエステル生地 108×250

箇所により多少の誤差はご了承下さいませ

ミナペルホネン ohayo 生地 はぎれ ハギレ

m(_ _)m

5.19.p18♡ヒラもん様



GX71マーク２フロアマット！



型染 古布 木綿はぎれ 藍染め 鯉 牡丹

希少なビンテージ生地ですが

ワニ 革 クロコ 背ワニ グレージング グレー レザー クラフト ハンドメイド

状態、ビンテージ生地特質、特有、製造過程による物等ご理解の上ご購入下さいませ

リバティプリント タナローン ハムステッドサマー 3m

m(_ _)m

専用です h様 ★



J's AMINO 4000 90袋



scout kelbourne woolens 海外毛糸 5かせセット

クッションカバーの片面

専用ですOM様

柄ごとに活用等ハンドメイドに活用下さい^_^

コヤンイサムチョン ファブリック生地 私を見つめる猫 正規品



アフリカ布お纏めはくとら様



大相撲反物 西岩(3反/ハギレ付き)

カラー···グリーン×ブルー

⚠️m数コメ⚠️ ☆手染め端布リボンC.☆ ジャンクジャーナル 引き揃え

柄・デザイン···花柄×ストライプ

ママたん様ご確認品。フランス アンティーク フィレレース 薔薇



手書き 古布大判風呂敷のはぎれ



libeco60リネン ストライプ

北欧ファブリック

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

北欧ビンテージはぎれ生地フィンランドビンテージ未使用に近い状態生地です。柄出方1点のみ※前出品柄出方同様ですがこちらは、★写真ではわかりにくい物、うっすら入手時から○印の箇所が見られます。(写真3.4枚目)★サイズ (前出品同様)約48.5×47.5〜48.5ぐらい(約正方形)真っ直ぐカットではありませんので箇所により多少の誤差はご了承下さいませm(_ _)m希少なビンテージ生地ですが状態、ビンテージ生地特質、特有、製造過程による物等ご理解の上ご購入下さいませm(_ _)mクッションカバーの片面柄ごとに活用等ハンドメイドに活用下さい^_^カラー···グリーン×ブルー柄・デザイン···花柄×ストライプ北欧ファブリック

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ご専用】ミナペルホネン おまとめ はぎれ5.63【ケ・セランパサラン 月のうさぎ様専用】 精練晒加工済 正絹リボンテープ７㎜anpanman3208様専用 No.56接着芯 厚手ハード15ｍロール発送【総絞り】総絞り 相良刺繍 汕頭刺繍の訪問着