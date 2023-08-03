★日本の職人技★ RHC 新品 Ron OOriginalウーフォス OOFOS Herman サンダル

ロンハーマン(RHC)別注のOOFOS(ウーフォス)「OOriginal」になります。販売数も少なくて各店舗でも10足ぐらいの販売でした。 ウーフォスは人気ですが別注でこのデザインは2度と再販されないと思います。通常のデザインに飽きた方はこちらを選んでみてもGOODだと！！

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流通量が本当に少ないので1度調べてみてください！！ 絶対に欲しくなるはずです。

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※ちなみに今期は別注のウーフォスは発売しませんのでスペシャル感尚更あり！！

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ウーフォス 商品の状態 新品、未使用

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