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★日本の職人技★ RHC 新品 Ron OOriginalウーフォス OOFOS Herman サンダル

商品の説明

ロンハーマン(RHC)別注のOOFOS(ウーフォス)「OOriginal」になります。販売数も少なくて各店舗でも10足ぐらいの販売でした。　ウーフォスは人気ですが別注でこのデザインは2度と再販されないと思います。通常のデザインに飽きた方はこちらを選んでみてもGOODだと！！
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※ちなみに今期は別注のウーフォスは発売しませんのでスペシャル感尚更あり！！

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商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドウーフォス
商品の状態新品、未使用

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22分钟前

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¥13,999 ¥11,899

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1dab15e

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1dab15e
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