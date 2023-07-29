殿堂 23,おかん様 植物/観葉植物

品種番号品種名単価

ヴィンテージ 花台 サイドテーブル 剥離

4ブラックスワン 480

サイカス カイルンシアナ

4ブラックスワン 480

小人の祭り錦550 未発根 多肉植物

4ブラックスワン 480

【CR PLANTS】 AGAVE TITANOTA “COK” “CG-01”

8 パンダ550

ビカクシダ P.willinckii piti /マダリカ

10ラズアガ450

アガベチタノタ 狂刺夕映 中株

11ソクヨン350

ヴィンテージ 花台 サイドテーブル ディスプレイ台 剥離

11ソクヨン350

引取限定大阪 極太 長身 ロストラータ ドライガーデン ユッカ メキシコ産

12マルセル 350

アガベ チタノタ 白鯨 狂刺 短葉 厚葉 極上美株 L26080

12マルセル 350

★おまとめ専用 WIとランチョタンバー、グラキリス 国内実生 ★鉢ごと

13アルバビューティー 300

【メルカリ便】アガベ チタノタ シエラミクスティカ 子株付

13アルバビューティー 300

アグラオネマ ピクタム トリカラー Aglaonema pictum

14ラブリーハート 480

siblawi苗 いちじく苗 イチジク苗

14ラブリーハート 480

中型象牙肌多枝パキポディウム グラキリス発根チャレンジ土耕株A1009

14ラブリーハート 480

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15レッドコンキュバイン420

ストレチア ユンケア ノンリーフ

23ブルービーン1480

あけび様.専用ページ

23ブルービーン1480

超大株 キンモウコウ ゴールデンモンキー 抜き苗

26メロン群生550

アガベ パリー トランカータ 大株W40cm 子株４つ付き

31アイスグリーン520

レモン 苗木 5〜6年生？ 10号スリット鉢•バークチップ付き 結実中

31アイスグリーン520

アガベ チタノタ 姫厳龍（子株付き）



多肉植物 ハオルチア オブツーサ錦 花水晶



菜々猫 専用



莉里様専用 クリスマスローズ 小苗 強香多花かぐや姫×DDノスタルジア 1苗

商品計

こはく様専用ページです

¥10,850

Lapin様専用ページ

割引（苗1万円以上）

強棘ちょいブツ チタノタ 子株

¥-200

Hirose Seiji様専用コルジリネ オーストラリスピンク カンカン 2株

メルカリ便

モンステラ斑入り ミント斑

¥570

【ドスケン様専用】二頭グラキリス ダブルヘッド パキポディウム 現地球

合計

【きろ様専用】パキポディウムエブレネウム【現地株】

¥11,220

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

品種番号品種名単価4ブラックスワン 4804ブラックスワン 4804ブラックスワン 4808 パンダ55010ラズアガ45011ソクヨン35011ソクヨン35012マルセル 35012マルセル 35013アルバビューティー 30013アルバビューティー 30014ラブリーハート 48014ラブリーハート 48014ラブリーハート 48015レッドコンキュバイン42023ブルービーン148023ブルービーン148026メロン群生55031アイスグリーン52031アイスグリーン520商品計¥10,850 割引（苗1万円以上）¥-200メルカリ便¥570合計¥11,220

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ピンクアルペンローゼ/大株【現品】管理24146 【植木/庭木/苗木】