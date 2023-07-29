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殿堂 23,おかん様 植物/観葉植物

商品の説明

品種番号品種名単価
ヴィンテージ　花台　サイドテーブル　剥離
4ブラックスワン  480
サイカス カイルンシアナ
4ブラックスワン  480
小人の祭り錦550　未発根　多肉植物
4ブラックスワン  480
【CR PLANTS】 AGAVE TITANOTA “COK” “CG-01”
8 パンダ550
ビカクシダ　P.willinckii piti /マダリカ
10ラズアガ450
アガベチタノタ　狂刺夕映　中株
11ソクヨン350
ヴィンテージ　花台　サイドテーブル　ディスプレイ台　剥離
11ソクヨン350
引取限定大阪 極太 長身 ロストラータ ドライガーデン ユッカ メキシコ産
12マルセル 350
アガベ チタノタ 白鯨 狂刺 短葉 厚葉 極上美株 L26080
12マルセル 350
★おまとめ専用 WIとランチョタンバー、グラキリス 国内実生 ★鉢ごと
13アルバビューティー  300
【メルカリ便】アガベ　チタノタ　シエラミクスティカ 子株付
13アルバビューティー  300
アグラオネマ ピクタム トリカラー Aglaonema pictum
14ラブリーハート  480
siblawi苗　いちじく苗　イチジク苗
14ラブリーハート  480
中型象牙肌多枝パキポディウム グラキリス発根チャレンジ土耕株A1009
14ラブリーハート  480
❤️専用❤️★118メルカリ便✨❤️ラブリーローズ錦❤️抜き苗♪❤️セール❤️
15レッドコンキュバイン420
ストレチア　ユンケア　ノンリーフ
23ブルービーン1480
あけび様.専用ページ
23ブルービーン1480
超大株 キンモウコウ ゴールデンモンキー 抜き苗
26メロン群生550
アガベ　パリー　トランカータ　大株W40cm　子株４つ付き
31アイスグリーン520
レモン　苗木　5〜6年生？　10号スリット鉢•バークチップ付き　結実中
31アイスグリーン520
アガベ チタノタ　姫厳龍（子株付き）

多肉植物 ハオルチア オブツーサ錦 花水晶

菜々猫 専用

莉里様専用 クリスマスローズ 小苗 強香多花かぐや姫×DDノスタルジア 1苗
商品計
こはく様専用ページです
¥10,850
Lapin様専用ページ
割引（苗1万円以上）
強棘ちょいブツ　チタノタ　子株
¥-200
Hirose Seiji様専用コルジリネ　オーストラリスピンク　カンカン　2株
メルカリ便
モンステラ斑入り　ミント斑
¥570
【ドスケン様専用】二頭グラキリス ダブルヘッド パキポディウム 現地球
合計
【きろ様専用】パキポディウムエブレネウム【現地株】
¥11,220

ピンクアルペンローゼ/大株【現品】管理24146 【植木/庭木/苗木】

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり
品種番号品種名単価4ブラックスワン  4804ブラックスワン  4804ブラックスワン  4808 パンダ55010ラズアガ45011ソクヨン35011ソクヨン35012マルセル 35012マルセル 35013アルバビューティー  30013アルバビューティー  30014ラブリーハート  48014ラブリーハート  48014ラブリーハート  48015レッドコンキュバイン42023ブルービーン148023ブルービーン148026メロン群生55031アイスグリーン52031アイスグリーン520商品計¥10,850 割引（苗1万円以上）¥-200メルカリ便¥570合計¥11,220

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

殿堂 23,おかん様 植物/観葉植物

47分钟前

殿堂 23,おかん様 植物/観葉植物

¥11,220 ¥9,537

(税込) 送料込み
11
11
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