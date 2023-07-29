殿堂 23,おかん様 植物/観葉植物

品種番号品種名単価
ヴィンテージ 花台 サイドテーブル 剥離
4ブラックスワン 480
サイカス カイルンシアナ
4ブラックスワン 480
小人の祭り錦550 未発根 多肉植物
4ブラックスワン 480
【CR PLANTS】 AGAVE TITANOTA “COK” “CG-01”
8 パンダ550
ビカクシダ P.willinckii piti /マダリカ
10ラズアガ450
アガベチタノタ 狂刺夕映 中株
11ソクヨン350
ヴィンテージ 花台 サイドテーブル ディスプレイ台 剥離
11ソクヨン350
引取限定大阪 極太 長身 ロストラータ ドライガーデン ユッカ メキシコ産
12マルセル 350
アガベ チタノタ 白鯨 狂刺 短葉 厚葉 極上美株 L26080
12マルセル 350
★おまとめ専用 WIとランチョタンバー、グラキリス 国内実生 ★鉢ごと
13アルバビューティー 300
【メルカリ便】アガベ チタノタ シエラミクスティカ 子株付
13アルバビューティー 300
アグラオネマ ピクタム トリカラー Aglaonema pictum
14ラブリーハート 480
siblawi苗 いちじく苗 イチジク苗
14ラブリーハート 480
中型象牙肌多枝パキポディウム グラキリス発根チャレンジ土耕株A1009
14ラブリーハート 480
❤️専用❤️★118メルカリ便✨❤️ラブリーローズ錦❤️抜き苗♪❤️セール❤️
15レッドコンキュバイン420
ストレチア ユンケア ノンリーフ
23ブルービーン1480
あけび様.専用ページ
23ブルービーン1480
超大株 キンモウコウ ゴールデンモンキー 抜き苗
26メロン群生550
アガベ パリー トランカータ 大株W40cm 子株４つ付き
31アイスグリーン520
レモン 苗木 5〜6年生？ 10号スリット鉢•バークチップ付き 結実中
31アイスグリーン520
アガベ チタノタ 姫厳龍（子株付き）
多肉植物 ハオルチア オブツーサ錦 花水晶
菜々猫 専用
莉里様専用 クリスマスローズ 小苗 強香多花かぐや姫×DDノスタルジア 1苗
商品計
こはく様専用ページです
¥10,850
Lapin様専用ページ
割引（苗1万円以上）
強棘ちょいブツ チタノタ 子株
¥-200
Hirose Seiji様専用コルジリネ オーストラリスピンク カンカン 2株
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モンステラ斑入り ミント斑
¥570
【ドスケン様専用】二頭グラキリス ダブルヘッド パキポディウム 現地球
合計
【きろ様専用】パキポディウムエブレネウム【現地株】
¥11,220
ピンクアルペンローゼ/大株【現品】管理24146 【植木/庭木/苗木】
品種番号品種名単価4ブラックスワン 4804ブラックスワン 4804ブラックスワン 4808 パンダ55010ラズアガ45011ソクヨン35011ソクヨン35012マルセル 35012マルセル 35013アルバビューティー 30013アルバビューティー 30014ラブリーハート 48014ラブリーハート 48014ラブリーハート 48015レッドコンキュバイン42023ブルービーン148023ブルービーン148026メロン群生55031アイスグリーン52031アイスグリーン520商品計¥10,850 割引（苗1万円以上）¥-200メルカリ便¥570合計¥11,220