【超目玉】 デニムジャケット Gジャン　初期 Gジャン/デニムジャケット

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肩幅 44㎝

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身幅 50㎝

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袖丈 62㎝

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着丈 63㎝

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見落としなどある可能性もある中古品となりますので、神経質な方はお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ティーエムティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TMT 初期 デニムジャケット サイズL 初期の物の為めずらしいと思います。肩幅 44㎝身幅 50㎝ 袖丈 62㎝着丈 63㎝肘と胸の部分に、ダメージ加工あります。インナーポケット、両サイドにあります。少々使用感ありますが、ダメージや破れなどありません。見落としなどある可能性もある中古品となりますので、神経質な方はお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ティーエムティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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