【数量限定】 任天堂 Nintendo ニンテンドー3DS ホワイト 中古 LL 携帯用ゲーム本体

■出品内容

・3ds ll 本体

・充電用ケーブル

※写真に写ってる物以外は付属しません。

■状態

中古品

動作確認済

スティック・ボタンすべて正常に動作しました。

タッチ画面も問題ありません。

外装に傷や汚れはありますが、楽しくお使いいただけるように簡易清掃しています。

細かな点が気になる方、美品をお求めの方はご遠慮ください。

#任天堂

#Nintendo

#3DS

#3DSLL

商品の情報 ブランド ニンテンドー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

