最大の割引 supplier パーカー パーカー

即購入okです！値段交渉承ります！

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公式オンラインストアにて購入。

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カラー···ブルー

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●サイズ：タグ表記 XLサイズ

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素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

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●素材：

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コットン 100%

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●状態：

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1.2回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

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●その他、注意事項：

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自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

即購入okです！値段交渉承ります！公式オンラインストアにて購入。カラー···ブルー●サイズ：タグ表記 XLサイズ素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン 100%●状態：1.2回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

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