■アイテム

URBAN TIME アーバンタイム

ヴィンテージ vintage ヘリンボーン生地

ウール スリーピース スーツ レトロ 古着

欧風 アンティーク ヨーロビアン

入学式 セレモニー AB6 日本製

上質なヘリンボーン生地で造られたスーツです。古着では珍しいスリーピース仕様です。ヨーロッパ調のレトロな雰囲気と高級感を両立したデザインだと思います✨

■仕様

素材: ウール ナイロン

カラー:ダークグレー

サイズ: AB-6

ジャケット

肩幅44cm 袖丈58cm

身幅54cm 着丈72cm

ベスト

肩幅30㎝ 身幅49cm

着丈55cm

パンツ

ウエスト84cm

股上27㎝ 股下77cm

渡り幅35cm 裾幅24cm

■状態

中古品である旨ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いに存じます。ジャケットにネームが入っています。目立つような傷、擦れも無く大変良い状態です。まだまだ十分お使い頂けると思います。

■配送

プチプチに包んだ後、リサイクル段ボールまたはショッパーに入れて発送致します。

概ね2~3日で発送予定です。仕事で遅れる場合がございますので予めご了承お願い致します。

312-23-16

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

