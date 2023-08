○item

○itemRed Riders leather Jacket表記 / label 40【コメント】 ややボルドーの鈍みある赤味。本革。ダブル。希少カラー。赤いライダースジャケットです。○size(cm)表記40 / 着丈60 身幅46 肩幅41 袖丈60 程度 / レディース #S & メンズ #XS 程度 / 実寸ご確認下さいcm○カラー / color ※画像参照 / Please refer to the image 実物画像 / Actual color ↓ 画像 / Image all○素材 / Material 牛皮 / cow leather 100% ○ランク / Rank 【N】SS / 新品未使用 - New or unused S / 使用の痕跡が見当たらない - No signs of use A / 使用の痕跡が僅かにある美品 - Used but slight traces of use N / 目立つ傷汚れなどが見当たらない - Used but no visible scratches or stains V / 使用感や経年変化がある - Nice but long used or aged B / 目立つ傷汚れがある - Used with noticeable scratches or stains 【コメント】ユーズド相応の着用感。目立った傷汚れなどは見当たりません。それなりに良好な状態を保っていると思いますが、襟と袖口に汚れと微妙にスレはありますので、神経質な方はご遠慮ください。#vintage #レディース古着 #ライダースジャケット ダブル 本革 #牛革 #レザージャケット レディース S メンズ XS 程度 タイト 奇抜 原宿 高円寺 下北沢 #ボルドー #セレクト古着 #アウターカラー···レッド

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

