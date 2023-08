お立ち寄り頂きありがとうございます。

◆ お得情報 ◆

フォロー割・リピーター割 実施中!

プロフィールに詳しい情報を載せております。ぜひご覧ください。

他にもノースフェイス商品や海外より良質な商品を扱っております。以下からご覧いただけます。

#Nスペースデザイン

◆ 商品の特徴 ◆

日本でも大人気ブランド The North Faceのマウンテンパーカーです。

THE NORTH FACEならではのディテールで日常の普段着にはもちろん、アウトドアやキャンプでも活用できます。

鮮やかな青のジップが印象的な逸品です。

襟元の汚れとフードの内側に変色が見られますので、お安く提供しております。

ゆるタボなスタイルで、スト男・スト女・古着男子・古着女子の着こなしにピッタリです!

ベーシックなアイテムなので飽きも来ず、トレンドに左右されずシーズンまたいでご愛用頂けると思います!

男性(メンズ)・女性(レディース)問わず、ユニセックスで着ていただけます。

人気の商品につき、ご検討の方はお早めにご検討ください。

◆ 商品の説明 ◆

状態 :中古・古着

ブランド :ザノースフェイス(THE NORTH FACE)

サイズ :XXL(2XL)

身幅 :93.5 cm

肩幅 :58 cm

着丈 :80 cm

袖丈 :71 cm

特徴 :止水ファスナー、メッシュ裏地

注意事項 :古着故、多少の使用感はございますが、普段古着を切られる方でしたら、まだまだお使い頂ける一枚かと思います。

◆ 発送について ◆

ダンボールに入れて発送いたします。

お支払確認後、1~2日以内の発送を心掛けております。

◆ ご購入際して ◆

当該商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品となります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。

ご理解の上、ご購入をお願い致します。

とても素敵な商品ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。

質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。

気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。

NF3p065BL0001

カラー...ブルー

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

素材...ナイロン

フード...フードあり(取外し不可)

襟...スタンドカラー

季節感...春、秋

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

