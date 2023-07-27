代引き人気 Ten エルムピアス リング

ご覧いただきありがとうございます☺︎

k18 リング 指輪 ルビー サファイア リバーシブル 2way 艶消し 9号



VanCleef&Arpels ペルレ リング イエローゴールド



PT パパラチア サファイア リング

5回ほど着用

美品 アーカー ダイヤ計0.10ct K18 リング 指輪

傷、汚れございません。

シャネル CHANEL ココマークリング 正規品保証



k18 0.30ctダイヤモンド リング

SIZE: (縦)18.5㎜(横幅)6.5~11.5㎜(厚み)2.3~3㎜

1点もの ランニングベアスタジオ ナバホ族ターコイズリング①



人気 新ダイア指輪 モアサナイト 1.0ct リング プラチナ 男

素材 silver925

ピンクオレンジ パパラチアサファイアダイヤモンドリングpt950計0.348ct

定価 18,150

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天然バイカラートルマリン

冷たい秋風を吸い込む落ち葉を基にしたエルムピアス。

インディアンジュエリー リング 2

優しい風合いの中に凛とした強さを演出し、

サイズを変更したことがあり少し変色がありますが使っていただける範囲だと思います！

存在感がある事で様々なシーンにてお使いいただけます。

ハートシェイプ ダイヤ 四つ葉モチーフ 铂金戒子 pt900 リング



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＊箱は付きません。

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よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド テン 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます☺︎5回ほど着用 傷、汚れございません。SIZE: (縦)18.5㎜(横幅)6.5~11.5㎜(厚み)2.3~3㎜ 素材 silver925定価 18,150冷たい秋風を吸い込む落ち葉を基にしたエルムピアス。 優しい風合いの中に凛とした強さを演出し、 存在感がある事で様々なシーンにてお使いいただけます。＊箱は付きません。よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド テン 商品の状態 未使用に近い

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