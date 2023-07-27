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代引き人気 Ten エルムピアス リング

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k18 リング　指輪　ルビー　サファイア　リバーシブル 2way　艶消し　9号

VanCleef&Arpels ペルレ リング イエローゴールド

PT パパラチア サファイア リング
5回ほど着用　
美品 アーカー ダイヤ計0.10ct K18 リング 指輪
傷、汚れございません。
シャネル　CHANEL ココマークリング　正規品保証

k18 0.30ctダイヤモンド リング
SIZE: (縦)18.5㎜(横幅)6.5~11.5㎜(厚み)2.3~3㎜
1点もの　ランニングベアスタジオ　ナバホ族ターコイズリング①

人気 新ダイア指輪 モアサナイト 1.0ct リング プラチナ 男
素材　silver925
ピンクオレンジ パパラチアサファイアダイヤモンドリングpt950計0.348ct
定価　18,150
COCOSHNIK ゴールド　リング　ココシュニック

天然バイカラートルマリン
冷たい秋風を吸い込む落ち葉を基にしたエルムピアス。
インディアンジュエリー　リング　2
優しい風合いの中に凛とした強さを演出し、
サイズを変更したことがあり少し変色がありますが使っていただける範囲だと思います！
存在感がある事で様々なシーンにてお使いいただけます。
ハートシェイプ　ダイヤ　四つ葉モチーフ 铂金戒子　pt900 リング

4℃k18yg ダイヤモンドリング
＊箱は付きません。
オレフィーチェ　エフィーリング　12号　K18 イエローゴールド

高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング13
よろしくお願いします。

ダイヤモンド♡11号【エテ】K10ミル サークル ゴールドリング☆アガット 好き

商品の情報

ブランドテン
商品の状態未使用に近い

Pt850　天然ルビーリング　R0.83ct　D0.54ct　サイズ15号

高品質　ダイヤモンド1ct プラチナ リング　12号

イヴァンリング
ご覧いただきありがとうございます☺︎5回ほど着用　傷、汚れございません。SIZE: (縦)18.5㎜(横幅)6.5~11.5㎜(厚み)2.3~3㎜ 素材　silver925定価　18,150冷たい秋風を吸い込む落ち葉を基にしたエルムピアス。 優しい風合いの中に凛とした強さを演出し、 存在感がある事で様々なシーンにてお使いいただけます。＊箱は付きません。よろしくお願いします。

商品の情報

ブランドテン
商品の状態未使用に近い

代引き人気 Ten エルムピアス リング

52分钟前

代引き人気 Ten エルムピアス リング

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
3
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589010bd17

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