BURBERRYBLACKLABEL/バーバリーブラックレーベルのモノグラム柄、総柄のシャツです。

見たことのない柄に、高級感溢れる色味。とても大人な1着です。

ボタンにもブランドが入っており、裏地にもしっかりモノグラムが入っています。相当高級感溢れてます。

Lサイズとサイズもゴールデンサイズです。この機会に是非ご検討ください。

※格安です!早い者勝ちです!

「価値が上がるアイテム」

これからもっと価値が上がる服です。もし着なくなった時でも、今よりも高額で売れると思います。

□SIZE SPEC

[3]袖丈約60cm 身幅約55cm 肩幅約47cm着丈約75cm

174cm 70kgでゆったり着用しておりました。

タバコ・ペット無しです。

特に汚れなどはありませんが画像を確認していただき、納得された方のみご購入お願いします。

必ず中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。保管時などの細かな傷などはご了承ください。

また、気になることがあればお気軽にご質問ください!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

