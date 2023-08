「滝沢歌舞伎ZERO〈初回生産限定盤・DVD3枚組〉」

Snow Man

定価: ¥ 8000

【初回生産限定盤】

滝沢歌舞伎 ZERO 初回スリーブセット

■3DVD

滝沢歌舞伎ZERO〈初回生産限定盤・DVD3枚組〉Snow Man スノ

■三方背ジャケット

Disc-1:「滝沢歌舞伎ZERO」本編 第一幕

Disc-2:「滝沢歌舞伎ZERO」本編 第二幕

Disc-3:「滝沢歌舞伎ZERO」ドキュメント

Disk1.2を1回再生したのみのほぼ未使用品です。暗所に保存し、特に外に持ち出したりといったことはしておりません。プチプチ梱包にて郵送予定。

中古品ですので、もし気にされる方はご購入お控えください。

※喫煙×、ペット飼い×

#SnowMan #Snow_Man #岩本照 #深澤辰哉 佐久間大介 #宮舘涼太 #渡辺翔太 #阿部亮平 #向井康二 #目黒蓮 #ラウール #滝沢秀明 #CD・DVD

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

