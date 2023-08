超安い BOOST 【新品】YEEZY 350 カーボンベルーガ 29.5cm V2 スニーカー

[商品名] YEEZY BOOST 350 V2

[商品型番] HQ7045

[カラー] CARBONBELUGA/STEEPLEGREY/SOLARRED

[サイズ] 29.5cm

ステープル・グレーのプライムニット素材のアッパー、SPLY-350のテキストが縫い込まれたソーラーレッドのサイドライン、BOOSTフォームを内包したミッドソールなどのデザインが特徴的なローカットモデルです。

新品未使用品になります。

届いた箱の状態のまま発送させて頂きます。

不定期に少しずつ下げていきますので、ご予算に合う金額になりましたら、ご購入よろしくお願いします。

他のフリマサイトにも出品していますので、売り切れの際はご了承下さい。

価格は各フリマサイトの手数料を考慮して設定していますので、他のサイトも確認いただければと思います。

#アディダス

#カーボンベルーガ

#アディダス イージー ブースト 350 V2

YEEZY BOOST 350 V2 "CARBON BELUGA" HQ7045 (カーボンベルーガ/カーボンベルーガ/カーボンベルーガ)

ブランド:adidas YEEZY(adidas)

着脱タイプ:紐、シューレース

カット:ローカット

性別:メンズ

色:カーキ系 グレー系

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

