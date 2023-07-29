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超安い BOOST 【新品】YEEZY 350 カーボンベルーガ 29.5cm V2 スニーカー

商品の説明

[商品名] YEEZY BOOST 350 V2
エメレオンドレコラボ　レーニア（ブラウン）
[商品型番] HQ7045
エアジョーダン1MID 赤黒　26センチ　新品未使用
[カラー] CARBONBELUGA/STEEPLEGREY/SOLARRED
美品☆NIKE sacai × fragment LD WAFFLE グレー
[サイズ] 29.5cm
The Last Conspiracy - Sneakers - 42 未使用品

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ステープル・グレーのプライムニット素材のアッパー、SPLY-350のテキストが縫い込まれたソーラーレッドのサイドライン、BOOSTフォームを内包したミッドソールなどのデザインが特徴的なローカットモデルです。
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届いた箱の状態のまま発送させて頂きます。
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不定期に少しずつ下げていきますので、ご予算に合う金額になりましたら、ご購入よろしくお願いします。
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他のフリマサイトにも出品していますので、売り切れの際はご了承下さい。
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価格は各フリマサイトの手数料を考慮して設定していますので、他のサイトも確認いただければと思います。
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YEEZY BOOST 350 V2 "CARBON BELUGA" HQ7045 （カーボンベルーガ/カーボンベルーガ/カーボンベルーガ）
NEW BALANCE 1906 ニューバランス M1906DA
ブランド：adidas YEEZY(adidas)
ほぼ未使用【ニューバランス】フレッシュフォーム トレイルバスター 29cm
着脱タイプ：紐、シューレース
ユニオン × ナイキ エア ジョーダン4 30周年 アニバーサリー
カット：ローカット
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性別：メンズ
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色：カーキ系 グレー系

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商品の情報

商品のサイズ29.5cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

【値引き交渉可】Nike Dunk Low Michigan 27.5cm
[商品名] YEEZY BOOST 350 V2[商品型番] HQ7045[カラー] CARBONBELUGA/STEEPLEGREY/SOLARRED[サイズ] 29.5cmステープル・グレーのプライムニット素材のアッパー、SPLY-350のテキストが縫い込まれたソーラーレッドのサイドライン、BOOSTフォームを内包したミッドソールなどのデザインが特徴的なローカットモデルです。新品未使用品になります。届いた箱の状態のまま発送させて頂きます。不定期に少しずつ下げていきますので、ご予算に合う金額になりましたら、ご購入よろしくお願いします。他のフリマサイトにも出品していますので、売り切れの際はご了承下さい。価格は各フリマサイトの手数料を考慮して設定していますので、他のサイトも確認いただければと思います。#アディダス#カーボンベルーガ#アディダス イージー ブースト 350 V2YEEZY BOOST 350 V2 "CARBON BELUGA" HQ7045 （カーボンベルーガ/カーボンベルーガ/カーボンベルーガ）ブランド：adidas YEEZY(adidas)着脱タイプ：紐、シューレースカット：ローカット性別：メンズ色：カーキ系 グレー系

商品の情報

商品のサイズ29.5cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

超安い BOOST 【新品】YEEZY 350 カーボンベルーガ 29.5cm V2 スニーカー

27分钟前

超安い BOOST 【新品】YEEZY 350 カーボンベルーガ 29.5cm V2 スニーカー

¥79,800 ¥42,294

(税込) 送料込み
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コメント (14)

658a7a9845
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