▲ブランド

herlipto ローファー

J.M.WESTON レディース ローファー



▲商品名、品番等

Burwood Met. ポリッシュドバインダー オックスフォードブローグ

180 シグネチャー ローファー

▲生産国

MADE IN FRANCE / フランス製

▲定価

137,500円(税込)

+

¥18,700円(税込)

▲サイズ

2h E表記

(23.0cm程)

▲素材

ボックスカーフ(牛革) / CARF

▲色

NAVY / ネイビー

▲付属品

シューツリー

———————————————————————————

当ブランドを代表する180ローファー。

学生運動で履かれていた背景があり、フレンチスタイルには欠かせないローファーです。

昨今の革の高騰や、革質の変化などでこの革質の個体を探している方も非常に多いのではないでしょうか。

乳化製クリームで保湿している為、革のクラックも一切なくかなりの美品です。

使用に伴う小傷やインソールの擦れなどもありますが、使用には全く問題ありません。

ハーフラバーを貼って使用、トップリフトにもラバーを貼っている為修理なしでそのまま履いていただけます。

新品購入時からラバーを張っている為踵もそのまま削れずに残っています。

定価¥18,700の純正シューツリーもお付け致します。

気軽にコメント、質問してください。

無言購入、即購入可です。

急な出品取り下げをする場合もありますのでご了承ください。

————————————————————————

▲検索

galerie vie レザーシューズ サイズ38 新品・未使用



————————————————————————

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ジェーエムウエストン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▲ブランド J.M WESTON / ジェイエムウェストン▲商品名、品番等180 シグネチャー ローファー▲生産国MADE IN FRANCE / フランス製▲定価137,500円(税込)+¥18,700円(税込)▲サイズ2h E表記(23.0cm程)▲素材ボックスカーフ(牛革) / CARF▲色NAVY / ネイビー▲付属品シューツリー———————————————————————————当ブランドを代表する180ローファー。学生運動で履かれていた背景があり、フレンチスタイルには欠かせないローファーです。昨今の革の高騰や、革質の変化などでこの革質の個体を探している方も非常に多いのではないでしょうか。乳化製クリームで保湿している為、革のクラックも一切なくかなりの美品です。使用に伴う小傷やインソールの擦れなどもありますが、使用には全く問題ありません。ハーフラバーを貼って使用、トップリフトにもラバーを貼っている為修理なしでそのまま履いていただけます。新品購入時からラバーを張っている為踵もそのまま削れずに残っています。定価¥18,700の純正シューツリーもお付け致します。気軽にコメント、質問してください。無言購入、即購入可です。急な出品取り下げをする場合もありますのでご了承ください。————————————————————————▲検索jmwestonジェイエムウェストンaldenオールデンcrockett&jones クロケットアンドジョーンズcommedesgarconsコムデギャルソンmartinmargielaマルタンマルジェラmaisonmargiela メゾンマルジェラunited arrowsユナイテッドアローズtomorrow landトゥモローランドbrandstoneブランドストーンanatomica アナトミカparabootパラブーツbshopビショップDantonダントンsteavealanスティーブアランnewbalanceニューバランスnikeナイキcomoliコモリauraleeオーラリー————————————————————————

